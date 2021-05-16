futebol

Após demissão de Mancini, Danilo assume o Corinthians interinamente

Ex-meia do Timão comandará treino desta segunda-feira (17) e pode ficar no banco de reservas em compromisso corintiano na quinta-feira (20), pela Sul-Americana...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 20:53

LanceNet

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Com a saída do técnico Vagner Mancini do comando técnico do Corinthians, Danilo assumirá o clube interinamente.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosO ex-meia do Timão, que atualmente treina o time sub-23 corintiano, ficará à frente da atividade com o elenco na tarde desta segunda-feira (17) e, caso a diretoria do Alvinegro não anuncie o novo treinador até quinta-feira (20), Danilo tende a dirigir a equipe do Parque São Jorge contra o Sport Huancayo (PER), às 21h30, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do grupo E da Copa Sul-Americana, competição onde o Corinthians já está eliminado.
Após encerrar a sua carreira como atleta, em 2019, o ex-camisa 20 do Timão, tirou a licença B da CBF, para treinadores de categorias de base. Ele ainda não dirigiu o time sub-23 corintiano, que estreia no Brasileirão de Aspirantes no dia 10 de junho, contra o Santos.
Ainda assim, Danilo tinha contato com o elenco profissional corintiano, onde era recorrentemente convidado por Vagner Mancini para acompanhar os treinamentos, já que muitos jogadores que integram o time principal do Timão têm sido promovidos das categorias inferiores.

