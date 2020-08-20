Após demissão, Abidal se despede da torcida: 'Tentei fazer mudanças que considerava muito importantes'

Crédito: LOUISA GOULIAMAKI AFP

Após deixar o Barcelona no início da semana, Éric Abidal fez um comunicado oficial em seu Instagram se dirigindo à torcida catalã. O ex-secretário-técnico do clube disse que tem uma profunda gratidão com os fãs.

Abidal renunciou ao cargo e disse ter terminado o contrato por vontade própria. Para ele, o clube sairá dessa situação e, só deixou o cargo por acreditar que não conseguiu o que planejava.

Confira o comunicado a seguir:

Caros barcelonistas,

Quero aproveitar essas falas para me despedir de todos vocês. Faço isso por uma profunda gratidão por poder compartilhar duas etapas importantes da minha vida. Um como jogador e outro como chefe do Secretariado Técnico do FC Barcelona.

Esta segunda despedida inclui 2 anos em que tentei trabalhar para tornar o Barça melhor. Duas temporadas intensas que terminei por decisão própria. Embora o Conselho de Administração tenha ratificado na segunda-feira em meu escritório, na última terça-feira pedi demissão.

Nos últimos dois anos tentei fazer mudanças que considerava muito importantes para o futuro da primeira equipe. Apesar da minha convicção e insistência, não consegui. É por isso que acho que é hora de acabar com minha relação com o clube.

Quero deixar claro que desisti do ano do meu contrato com o FCBarcelona.

Hoje a situação do clube está complicada, mas não tenho dúvidas de que desejo de todo o coração que possa ser superada e que os sucessos voltem logo que este grande clube merece.

Obrigado eterno a todos.

Viva o Barça e viva a Catalunha.