Após deixar o São Paulo, Fabinho viaja para fechar com Athletico-PR

Fabinho integrou o elenco profissional no primeiro semestre deste ano, mas fez sua estreia na equipe principal no ano passado, em um duelo contra o Internacional. Neste ano, foi utilizado junto com o time reserva contra o Botafogo-SP. Ele é o maior detentor de títulos da era Cotia na base tricolor, com 12 taças.

O jovem de 20 anos ficou sem contrato com o Tricolor no meio desta temporada e não chegou a acordo para renovar. Por ser o clube formador, o São Paulo tem garantido o direito de cobrir qualquer proposta de outra equipe brasileira por ele ao término do primeiro vínculo profissional. Por isso, a expectativa é de que haja um acordo para que o clube não fique sem receber nada, mesmo que a contrapartida seja uma fatia dos direitos de Fabinho. Um caso parecido aconteceu com Bissoli, outro atacante revelado pelo São Paulo que não chegou a acordo para renovar e agora está na Arena da Baixada. O Tricolor cobriu duas ofertas do Athletico-PR e ele acabou saindo para o Fernando de la Mora, do Paraguai, clube pelo qual não chegou a atuar. Quando ele apareceu no Furacão, a diretoria são-paulina abriu conversas para tentar receber uma indenização sem briga na Justiça.