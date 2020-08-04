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Após deixar o São Paulo, Fabinho viaja para fechar com Athletico-PR

Maior vencedor de títulos da era Cotia, jovem revelado na base são-paulina não chegou a acordo para renovar e agora deverá assinar por três anos com o Furacão...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 21:17

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 21:17

Crédito: Érico Leonan/saopaulofc.net
O atacante Fabinho, cria das categorias de base do São Paulo, viajou nesta segunda-feira para concluir negociação com o Athletico-PR. Ele deverá assinar por três anos com o Furacão.
Fabinho integrou o elenco profissional no primeiro semestre deste ano, mas fez sua estreia na equipe principal no ano passado, em um duelo contra o Internacional. Neste ano, foi utilizado junto com o time reserva contra o Botafogo-SP. Ele é o maior detentor de títulos da era Cotia na base tricolor, com 12 taças.
O jovem de 20 anos ficou sem contrato com o Tricolor no meio desta temporada e não chegou a acordo para renovar. Por ser o clube formador, o São Paulo tem garantido o direito de cobrir qualquer proposta de outra equipe brasileira por ele ao término do primeiro vínculo profissional. Por isso, a expectativa é de que haja um acordo para que o clube não fique sem receber nada, mesmo que a contrapartida seja uma fatia dos direitos de Fabinho. Um caso parecido aconteceu com Bissoli, outro atacante revelado pelo São Paulo que não chegou a acordo para renovar e agora está na Arena da Baixada. O Tricolor cobriu duas ofertas do Athletico-PR e ele acabou saindo para o Fernando de la Mora, do Paraguai, clube pelo qual não chegou a atuar. Quando ele apareceu no Furacão, a diretoria são-paulina abriu conversas para tentar receber uma indenização sem briga na Justiça.

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