Após deixar o Renofa Yamaguchi, Iury quer definir futuro nos próximos dias

Crédito: Divulgação / Renofa Yamaguchi

O atacante Iury, que defendeu o Renofa Yamaguchi em 2020, falou sobre a passagem pelo futebol japonês. Segundo o jogador, revelado nas categorias de base do Avaí, e que atuou na Ucrânia, Emirados Árabes e Arábia Saudita, a última temporada foi muito positiva em termos de números.

- A última temporada foi uma das melhores da minha carreira em termos de números. Atuar no futebol japonês foi muito especial para mim. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo e espero continuar evoluindo e melhorando meus números nos próximos anos - disse.Segundo o jogador, que tem contrato com o Portimonense, a meta é definir o futuro nos próximos dias.