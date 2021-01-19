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futebol

Após deixar o Renofa Yamaguchi, Iury quer definir futuro nos próximos dias

Atacante brasileiro teve uma de suas melhores temporadas na carreira. Ele tem contrato com o Portimonense...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 08:30

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 08:30

Crédito: Divulgação / Renofa Yamaguchi
O atacante Iury, que defendeu o Renofa Yamaguchi em 2020, falou sobre a passagem pelo futebol japonês. Segundo o jogador, revelado nas categorias de base do Avaí, e que atuou na Ucrânia, Emirados Árabes e Arábia Saudita, a última temporada foi muito positiva em termos de números.
- A última temporada foi uma das melhores da minha carreira em termos de números. Atuar no futebol japonês foi muito especial para mim. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo e espero continuar evoluindo e melhorando meus números nos próximos anos - disse.Segundo o jogador, que tem contrato com o Portimonense, a meta é definir o futuro nos próximos dias.
- Tenho contrato com o Portimonense. Tenho que conversar com o clube para saber como será esse ano de 2021, se retorno para o clube, se sigo para outro lugar. Estou motivado e confiante que será um grande ano.

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