Após deixar o Juventude, Eltinho estaria acertando com o Figueirense

O Figueirense parece estar próximo de acrescentar mais uma peça ao elenco dirigido pelo técnico Jorginho na lateral-esquerda em conversas que estariam avançando para a chegada de Eltinho. A informação foi publicada, inicialmente, pelo portal 'Futebol Interior'.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEltinho tem uma lembrança recente positiva pensando em Série C do Campeonato Brasileiro pois, no ano de 2019, ele era o capitão do Juventude na campanha de acesso do clube para a Série B. Na oportunidade, o time chegou a semifinal onde acabou eliminado pelo Náutico, clube que seria campeão.