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futebol

Após deixar o Juventude, Eltinho estaria acertando com o Figueirense

Lateral-esquerdo que esteve nas últimas duas temporadas no clube gaúcho onde a equipe ascendeu da terceira para a primeira divisão nacional...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 16:11

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 16:11
Crédito: Lateral ultrapassou a marca de 70 jogos no Juventude (Arthur Dallegrave/Juventude
O Figueirense parece estar próximo de acrescentar mais uma peça ao elenco dirigido pelo técnico Jorginho na lateral-esquerda em conversas que estariam avançando para a chegada de Eltinho. A informação foi publicada, inicialmente, pelo portal 'Futebol Interior'.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEltinho tem uma lembrança recente positiva pensando em Série C do Campeonato Brasileiro pois, no ano de 2019, ele era o capitão do Juventude na campanha de acesso do clube para a Série B. Na oportunidade, o time chegou a semifinal onde acabou eliminado pelo Náutico, clube que seria campeão.
No ano seguinte, o atleta seguiu com a responsabilidade da braçadeira de capitão e viu o clube de Caxias do Sul alcançar a terceira posição, feito que deu o direito de retorno a elite do futebol após 14 anos. Ao todo, Eltinho disputou 77 partidas com a camisa do Juventude e marcou seis gols.
Para o setor em questão, atualmente Jorginho conta somente com Renan Luis, tendo do lado direito Everton Santos e André Krobel no plantel.

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