Após deixar o Juventude, Eltinho estaria acertando com o Figueirense

O Figueirense parece estar próximo de acrescentar mais uma peça ao elenco dirigido pelo técnico Jorginho na lateral-esquerda em conversas que estariam avançando para a chegada de Eltinho. A informação foi publicada, inicialmente, pelo portal 'Futebol Interior'.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEltinho tem uma lembrança recente positiva pensando em Série C do Campeonato Brasileiro pois, no ano de 2019, ele era o capitão do Juventude na campanha de acesso do clube para a Série B. Na oportunidade, o time chegou a semifinal onde acabou eliminado pelo Náutico, clube que seria campeão.
No ano seguinte, o atleta seguiu com a responsabilidade da braçadeira de capitão e viu o clube de Caxias do Sul alcançar a terceira posição, feito que deu o direito de retorno a elite do futebol após 14 anos. Ao todo, Eltinho disputou 77 partidas com a camisa do Juventude e marcou seis gols.
Para o setor em questão, atualmente Jorginho conta somente com Renan Luis, tendo do lado direito Everton Santos e André Krobel no plantel.