Após deixar o Jubilo Iwata, Lulinha espera definir situação nos próximos dias

Um dos principais nomes do Jubilo Iwata na última temporada, o meia-atacante Lulinha, ex-Corinthians, Bahia, Botafogo e Ceará, deixou o clube japonês após o fim do seu contrato. Segundo o jogador, essa passagem pela agremiação foi muito positiva e o ajudou a evoluir bastante.

- Tive uma temporada muito positiva no Jubilo, que é um clube grande, com uma estrutura fantástica. Trabalhei muito para fazer um ano de bons jogos e foi o que aconteceu. Pude ter sequência e atuar em alto nível. Só tenho a agradecer ao clube por tudo que passei no último ano - disse.Ainda de acordo com o jogador, a definição do seu futuro será nos próximos dias.