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futebol

Após deixar o Jubilo Iwata, Lulinha espera definir situação nos próximos dias

Meio-campista brasileiro vem se destacando no Japão e deseja permanecer
no futebol asiático, mas não descarta um retorno ao Brasil...

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 12:42

LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 12:42
Crédito: Divulgação / Jubilo Iwata
Um dos principais nomes do Jubilo Iwata na última temporada, o meia-atacante Lulinha, ex-Corinthians, Bahia, Botafogo e Ceará, deixou o clube japonês após o fim do seu contrato. Segundo o jogador, essa passagem pela agremiação foi muito positiva e o ajudou a evoluir bastante.
- Tive uma temporada muito positiva no Jubilo, que é um clube grande, com uma estrutura fantástica. Trabalhei muito para fazer um ano de bons jogos e foi o que aconteceu. Pude ter sequência e atuar em alto nível. Só tenho a agradecer ao clube por tudo que passei no último ano - disse.Ainda de acordo com o jogador, a definição do seu futuro será nos próximos dias.
- Vamos conversar para definir algumas situações. Meu desejo é permanecer no futebol asiático, mas não descarto um retorno ao Brasil. Tudo depende de um projeto - afirmou.

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