Após deixar o Gyeongnam, Negueba quer definir futuro nos próximos dias

Crédito: Divulgação/Gyeongnam

O atacante Negueba, com passagens pelo Flamengo e São Paulo, comemorou o ótimo ano que fez vestindo a camisa do Gyeongnam em 2020. Titular absoluto da equipe, o jogador, que também atuou no Coritiba, falou sobre a evolução que teve na agremiação nestas duas últimas temporadas.

- Essas últimas duas temporadas foram bastante intensas para mim dentro de campo. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei à Coreia do Sul. Trabalhei muito para conquistar meus objetivos e para construir a minha história no clube.Segundo Negueba, o objetivo é definir o futuro o quanto antes.