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Após deixar o Gyeongnam, Negueba quer definir futuro nos próximos dias

Atacante ex-Flamengo comemorou o ano na Coreia do Sul e destaque no futebol coreano...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2021 às 13:48

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 13:48

Crédito: Divulgação/Gyeongnam
O atacante Negueba, com passagens pelo Flamengo e São Paulo, comemorou o ótimo ano que fez vestindo a camisa do Gyeongnam em 2020. Titular absoluto da equipe, o jogador, que também atuou no Coritiba, falou sobre a evolução que teve na agremiação nestas duas últimas temporadas.
- Essas últimas duas temporadas foram bastante intensas para mim dentro de campo. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei à Coreia do Sul. Trabalhei muito para conquistar meus objetivos e para construir a minha história no clube.Segundo Negueba, o objetivo é definir o futuro o quanto antes.
- Temos algumas possibilidades no futebol asiático, mas não descarto um retorno ao Brasil agora também. Tudo pode acontecer.

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