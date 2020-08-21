Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após deixar o Grêmio, André acerta com o Gaziantep, da Turquia

Brasileiro rescindiu com o Tricolor Gaúcho recentemente e estava livre no mercado...
LanceNet

21 ago 2020 às 16:54

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 16:54

Crédito: Divulgação / Site oficial doGaziantep
O atacante André está de casa nova. Após rescindir seu contrato com o Grêmio, o centroavante assinou com o Gaziantep, da Turquia, e foi anunciado pelo clube europeu nesta sexta-feira. O contrato do jogador será de duas temporadas.
Este será o décimo clube da carreira de André, sendo o quarto no futebol europeu. Antes, o atleta passou por Dínamo de Kiev, da Ucrânia, Bordeaux, da França, e Sporting, de Portugal. No Brasil, o atacante jogou por Santos, Atlético Mineiro, Vasco, Sport, Corinthians e Grêmio.
No Tricolor Gaúcho desde 2018, André deixou o Grêmio com 11 gols marcados em 74 partidas pelo clube de Porto Alegre. Seu contrato com o time de Renato Portaluppi ia até o final de 2021.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados