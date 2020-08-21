Após deixar o Grêmio, André acerta com o Gaziantep, da Turquia

O atacante André está de casa nova. Após rescindir seu contrato com o Grêmio, o centroavante assinou com o Gaziantep, da Turquia, e foi anunciado pelo clube europeu nesta sexta-feira. O contrato do jogador será de duas temporadas.
Este será o décimo clube da carreira de André, sendo o quarto no futebol europeu. Antes, o atleta passou por Dínamo de Kiev, da Ucrânia, Bordeaux, da França, e Sporting, de Portugal. No Brasil, o atacante jogou por Santos, Atlético Mineiro, Vasco, Sport, Corinthians e Grêmio.
No Tricolor Gaúcho desde 2018, André deixou o Grêmio com 11 gols marcados em 74 partidas pelo clube de Porto Alegre. Seu contrato com o time de Renato Portaluppi ia até o final de 2021.