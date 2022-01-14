Após deixar o Bahia, Renan Guedes estuda propostas para novo clube

Campeão da Copa do Nordeste em 2021 pelo Bahia, o lateral-direito Renan Guedes não acertou sua renovação com o Tricolor baiano e segue aprimorando a sua forma física.Enquanto isso, o atleta de 23 anos estuda, junto ao seu empresário, propostas de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, da Ucrânia e do futebol paulista para definir o seu futuro para a temporada de 2022.
Pelo clube baiano, Renan Guedes atuou em 24 jogos na temporada, contribuindo com duas assistências, além de conquistar o título da Copa do Nordeste pelo clube.
Antes do Bahia, Renan, que foi formado nas categorias de base do Corinthians, atuou por Atlético-MG e Joinville. No clube catarinense, atuou durante duas temporadas entre o Campeonato Catarinense e o Brasileiro da Série D.