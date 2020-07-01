Após deixar o Atlético-MG, lateral Hulk vai jogar no Porto

O lateral-esquerdo Hulk, agora ex-Atlético-MG, e que estava emprestado ao Paraná, acertou sua ida para o futebol europeu. O jogador, que rescindiu seu contrato com o time mineiro, que iria até o fim de 2022, vai jogar em Portugal. Hulk, de 21 anos, vai se transferir para o Porto B, que disputa a segunda divisão portuguesa. Ele acertou contrato de três anos com a equipe lusitana. O Atlético-MG abriu mão de ter o jogador sob contrato, mas ainda manteve 30% dos seus direitos econômicos em caso de uma venda futura.E MAIS:Atlético-MG rescinde contrato com o lateral-esquerdo HulkCicinho perde ação na Justiça para o Galo, diz que não tem carinho pelo clube e é rebatido por Lásaro CândidoAmérica-MG é parceiro de coletivos LGBTQ+ com a camisa 'Vista esse Orgulho' contra o preconceitoAtlético-MG rescinde contrato com o atacante Franco Di SantoAtlético-MG tem 100% negativos em novos testes de Covid-19. Só Cazares continua afastado, há quase um mêsO lateral-esquerdo foi revelado nas categorias de base do Atlético, chegando ao clube em 2015, aos 16 anos. Ele recebeu o apelido de Hulk(seu nomes é Carlos Gabriel) pela semelhança física com o atacante do Shanghai SIPG, da China,ex-seleção brasileira e Porto. Hulk foi promovido ao profissional em 2018, entrando em campo 11 vezes com a camisa atleticana, sem marcar gols. Mas, sem sequência, não teve mais chances na equipe, que trouxe outros jogadores para a posição como Guilherme Arana e Lucas Hernández. No Paraná Clube foram apenas quatro jogos, todos antes da parada forçada por conta da pandemia de coronavírus. A diretoria atleticana tem contratado vários atletas para reforçar o time, mas também tem trabalhado para enxugar o elenco. Já foram 15 vínculos encerrados no elenco profissional, incluindo os jovens do time de transição. E MAIS:Presidente do Galo compara futebol a uma ilha, com segurança para a volta dos jogos e campeonatosZagueiro Bueno é apresentado, pede tempo de adaptação, mas confia em sucesso no Atlético-MGGoverno de MG veta retorno do Mineiro para o mês de julhoZagueiro Junior Alonso será o sexto reforço do Galo na 'Era Sampaoli'Demissões no Galo geram as primeiras ações trabalhistas E MAIS: