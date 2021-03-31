Após deixar clube, Ranielle Ribeiro se despede do Anápolis

O Anápolis FC anunciou na última segunda-feira, 29, a saída do treinador Ranielle Ribeiro, que estava no comando da equipe desde Novembro de 2020, quando foi anunciado.
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O Campeonato Goiano esteve parado nos últimos dias, mas o profissional e o clube seguiram caminhos diferentes após o pedido de desligamento do treinador, como explicado na nota oficial do clube.
A equipe do Anápolis FC ocupa a quarta colocação do grupo A, com quatro pontos conquistados em quatro partidas no campeonato estadual de 2021.
Nas suas redes sociais, o profissional se despediu e agradeceu ao clube pela oportunidade.
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'Hoje venho aqui me despedir do Anápolis Futebol Clube. Gostaria de agradecer a todos pela confiança em poder mostrar meu trabalho nessa equipe tão tradicional. Saio com a mentalidade tranquila de que deixei meu melhor, sempre pensando nos objetivos do Anápolis. Vivemos um período difícil para todos no mundo, que esperamos superar logo. Agora eu e o clube seguiremos caminhos diferentes, mas reforço meu carinho pela equipe e agradeço a todos que estiveram ao meu lado nesses meses no comando do time', publicou Ranielle.