Após deixar clube, Ranielle Ribeiro se despede do Anápolis

Crédito: Divulgação/Instagram Ranielle Ribeiro

O Anápolis FC anunciou na última segunda-feira, 29, a saída do treinador Ranielle Ribeiro, que estava no comando da equipe desde Novembro de 2020, quando foi anunciado.

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O Campeonato Goiano esteve parado nos últimos dias, mas o profissional e o clube seguiram caminhos diferentes após o pedido de desligamento do treinador, como explicado na nota oficial do clube.

A equipe do Anápolis FC ocupa a quarta colocação do grupo A, com quatro pontos conquistados em quatro partidas no campeonato estadual de 2021.

Nas suas redes sociais, o profissional se despediu e agradeceu ao clube pela oportunidade.

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