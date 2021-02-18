Após deixar clube nos Emirados Árabes, Elton Arábia ainda não decidiu seu futuro

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O meia-atacante Elton Arábia, ex-Corinthians e CRB, que deixou o Al Hamriyah, destacou a expectativa para definir seu futuro nos próximos dias. A ideia do jogador é estar em um projeto bom para a sequência da temporada.

- Tenho a ideia de permanecer no Brasil nesta temporada, mas estão surgindo algumas coisas no Mundo Árabe novamente. Estou muito motivado para isso. Quero definir tudo nos próximos dias - disse.Segundo o atleta, enquanto não define o novo clube, os trabalhos físicos estão cada vez mais intensos.