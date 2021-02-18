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futebol

Após deixar clube nos Emirados Árabes, Elton Arábia ainda não decidiu seu futuro

Meio-campista vem fazendo trabalhos físicos e deve retornar ao futebol brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 08:51

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 08:51

Crédito: Divulgação
O meia-atacante Elton Arábia, ex-Corinthians e CRB, que deixou o Al Hamriyah, destacou a expectativa para definir seu futuro nos próximos dias. A ideia do jogador é estar em um projeto bom para a sequência da temporada.
- Tenho a ideia de permanecer no Brasil nesta temporada, mas estão surgindo algumas coisas no Mundo Árabe novamente. Estou muito motivado para isso. Quero definir tudo nos próximos dias - disse.Segundo o atleta, enquanto não define o novo clube, os trabalhos físicos estão cada vez mais intensos.
- Estou fazendo trabalhos físicos diários com preparador físico e mantendo essa parte 100%. Estou muito feliz por estar me sentindo cada dia melhor neste sentido.

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