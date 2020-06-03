Após deixar CBF, Marco Aurélio dá indícios de candidatura no São Paulo

Crédito: Angelo Martins/Lance!Press

Marco Aurélio Cunha deixou a coordenação de seleções femininas da CBF nessa terça-feira e ficou com o caminho livre para se candidatar à presidência do São Paulo. Ele deu indícios de que este será seu próximo passo no vídeo em que fala sobre a saída da CBF, publicado no Instagram.

- Chegou a hora da partida para novos rumos. Eu espero seguramente que esse caminho possa fazer novas ajudas. Quem sabe uma ajuda especial (apontando para um objeto com o escudo do São Paulo) - disse. Ver essa foto no Instagram Obrigado CBF pelos 5 anos de aprendizado, amizade e convivência. Obrigado Gilmar Rinaldi. Uma publicação compartilhada por Marco Aurélio Cunha (@marcoaureliooficial) em 2 de Jun, 2020 às 5:59 PDT Superintendente de futebol do São Paulo nos anos vitoriosos do clube no início da década de 2000 e diretor de futebol por um curto período da gestão Leco, em 2016, Marco Aurélio fala em ser presidente do São Paulo há tempos. Recentemente, no entanto, vinha se mostrando reticente. Ele diz que a ideia de agradar a diferentes grupos políticos para sustentar uma candidatura, ainda mais se eles esperarem cargos em troca do apoio, não o empolga.

Marco é cotado tanto para encabeçar a chapa de oposição - uma convenção organizada pelo conselheiro Newton Ferreira deve escolher um nome de consenso deste grupo, sendo que o vice Roberto Natel é outro cotado - quanto para se lançar em uma terceira via, com uma base própria.

O único candidato confirmado até o momento é Julio Casares, apoiado por diversos grupos políticos do São Paulo, incluindo a base que elegeu Leco. Ele prefere dizer que trata-se de uma candidatura de coalizão, não exatamente de situação.

Em novembro, pouco antes da eleição, haverá eleição para eleger 100 conselheiros. Ao todo, 240 estarão aptos a votar no pleito de dezembro, que ainda não tem data marcada.