Após deixar Atlético de Cajazeiras, lateral Vini Freitas é sondado por equipes do Norte e Nordeste

Crédito: ASCOM/Atlético de Cajazeiras

Apontado como um dos principais reforços do Atlético de Cajazeiras para a disputa do Campeonato Paraibano, o lateral-esquerdo Vini Freitas não defenderá mais a equipe. Após o fim da parceria entre a H9 Soccer, empresa que vinha gerindo o futebol do clube e a diretoria da equipe do interior, cerca de 15 atletas deixaram o Trovão Azul.

Com 20 anos e cria das categoria de base do Internacional, Vini Freitas despertou interesses de várias equipes, após ser apontado como uma das revelações do Campeonato Carioca Série B1 de 2020. O jogador se apresentou em janeiro, fez toda a pré-temporada e vinha sento titular em todas as atividades do Atlético de Cajazeiras até o fim da parceira, que culminou na saída de quase todos os atletas e comissão técnica.

- Infelizmente com o fim da parceria no Atlético de Cajazeiras, os atletas que tinham vínculo com clube foram liberados. O Vini deixa a equipe com a certeza que fez o melhor durante o período em que lá esteve. Entendemos que o clube passa por uma reformulação e devemos seguir a vida. Estive conversando com as pessoas que comandam a carreira dele, e fui informado que já receberam duas sondagens aqui no Brasil. Estamos avaliando todas as situações antes de fechar com uma nova equipe. Mas a expectativa é que o Vini se apresente em poucos dias em sua nova equipe - disse o pai do atleta, Marcelo Silveira.

Além de Internacional-RS e Rio São Paulo-RJ, o jovem lateral esquerdo acumula passagens pela base do São José-RS, Boavista-RJ, Barra da Tijuca-RJ, e Audax-RJ onde foi campeão carioca sub20 em 2019. Após as boas atuações na conquista do título, o jogador passou por uma bateria de testes para integrar o, até então, recém criado grupo sub23 do Corinthians. Na ocasião, Vini Freitas agradou e desde então, vem sendo observado pela equipe paulista.