Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após deixar a Ucrânia, Lucas Rangel acerta com equipe do Azerbaijão

Atacante brasileiro assinou contrato com Sabah até o fim da temporada na Europa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2022 às 12:19

Publicado em 21 de Março de 2022 às 12:19

O atacante Lucas Rangel viveu momentos de muita tensão para deixar a Ucrânia após o início dos conflitos no país. O brasileiro defendia o Vorskla Poltava, equipe que disputava a primeira divisão do futebol local. Por conta da guerra, o atleta teve que voltar ao Brasil e encontrar um novo clube. Após alguns dias, o jogador acertou com o Sabah, time do Azerbaijão. O brasileiro falou sobre o recomeço.- Desde que cheguei ao Brasil, passei a receber diversas propostas e sondagens de equipes do Brasil e também do exterior. Eu, juntamente com a minha família e o meu empresário, optei por aceitar essa proposta do Sabah, que desde o início mostrou muita vontade de contar comigo nessa reta final de temporada - disse.
Pelo Vorskla na temporada 2021/2022, Lucas Rangel disputou 13 jogos, marcou 4 gols e deu uma assistência. O contrato de Lucas com o Sabah, vai até o final da temporada europeia. O brasileiro segue vinculado ao Vorskla. Apesar do pouco tempo para atuar, Lucas espera poder estrear o mais rápido possível e logo poder voltar a fazer o que mais gosta.
- É um contrato até o final da temporada europeia, tiro curto. Espero poder estar apto a jogar o mais rápido possível. Acredito que tenho que fazer um trabalho mais forte para poder fazer a minha estreia. Estou trabalhando bastante para que eu possa voltar o quanto antes a fazer o que eu mais gosto, que é jogar futebol - concluiu.
Crédito: LucasRangeliráatuarnoAzerbaijãoatéofimdatemporada(Siteoficial/SabahFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados