Após deixar a Chapecoense, Renê Júnior treina nas férias e garante estar pronto para novos desafios

Após ter atuado pela Chapecoense na temporada passada, Renê Jr não quis saber de descanso nessas férias. O jogador que acumula passagens por Bahia, Corinthians, Santos e outros clubes, vem se preparando para atingir um nível alto logo na pré-temporada. Apesar de não saber onde vai jogar esse ano, o atleta demonstra estar feliz com os treinamentos e garante estar pronto para os novos desafios.- Os treinos estão sendo proveitosos, venho trabalhando. Lá consigo adquirir fortalecimento e cardio, tenho feito os trabalhos aeróbicos também para quando eu apresentar em algum clube não chegar bem. Hoje posso dizer que estou pronto- afirmou.