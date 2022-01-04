Após deixar a Chapecoense, Renê Júnior treina nas férias e garante estar pronto para novos desafios

Após ter atuado pela Chapecoense na temporada passada, Renê Jr não quis saber de descanso nessas férias. O jogador que acumula passagens por Bahia, Corinthians, Santos e outros clubes, vem se preparando para atingir um nível alto logo na pré-temporada. Apesar de não saber onde vai jogar esse ano, o atleta demonstra estar feliz com os treinamentos e garante estar pronto para os novos desafios.- Os treinos estão sendo proveitosos, venho trabalhando. Lá consigo adquirir fortalecimento e cardio, tenho feito os trabalhos aeróbicos também para quando eu apresentar em algum clube não chegar bem. Hoje posso dizer que estou pronto- afirmou.
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A Chapecoense não teve uma boa temporada e acabou sendo rebaixada para a Série B. Com oito jogos pelo Verdão do Oeste na última temporada, Renê falou sobre sua situação com clube e também comentou sobre o futuro.
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- Comecei o ano sem clube, não renovo meu contrato com a Chapecoense e sigo meu caminho. Espero acertar algo essa semana ainda. Estamos vendo algumas situações e espero concretizar logo para eu poder pegar o começo da pré-temporada que vai ser muito importante - ponderou.