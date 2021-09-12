Após defender a Seleção Brasileira, Paquetá marca em vitória do Lyon na Ligue 1

De volta após defender a Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022, Paquetá marcou mais um gol com a camisa do Lyon. O meio-campo saiu do banco, no segundo tempo, e finalizou o placar na vitória por 3 a 1 sobre o Strasbourg, pela quinta rodada da Ligue 1. Dembelé e Denayer também marcaram pelo Lyon. Diallo diminuiu para o adversário.Perto do fim do confronto, o Lyon conseguiu fechar a conta, e marcou mais um gol para concluir o resultado. Lucas Paquetá, que entrou no segundo tempo, marcou o terceiro do time da casa.