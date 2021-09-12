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Após defender a Seleção Brasileira, Paquetá marca em vitória do Lyon na Ligue 1

Meio-campo entrou no segundo tempo e marcou o terceiro gol do time na vitória sobre o Strasbourg por 3 a 1
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LanceNet

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Publicado em 

12 set 2021 às 18:57

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 18:57

Crédito: JEFF PACHOUD / AFP
De volta após defender a Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022, Paquetá marcou mais um gol com a camisa do Lyon. O meio-campo saiu do banco, no segundo tempo, e finalizou o placar na vitória por 3 a 1 sobre o Strasbourg, pela quinta rodada da Ligue 1. Dembelé e Denayer também marcaram pelo Lyon. Diallo diminuiu para o adversário.Perto do fim do confronto, o Lyon conseguiu fechar a conta, e marcou mais um gol para concluir o resultado. Lucas Paquetá, que entrou no segundo tempo, marcou o terceiro do time da casa.
- Estou muito feliz por ter voltado da seleção e ter tido a oportunidade de entrar no segundo tempo para ajudar meus companheiros. Marcar gols é sempre importante, mas o principal é vencer. E conseguimos isso com uma atuação muito boa e segura. É continuar trabalhando para subirmos mais na classificação - disse.
O Lyon ocupa a sétima colocação, com oito pontos. No próximo domingo (19/09), pela sexta rodada, uma pedreira pela frente. No Parc des Princes, o time de Paquetá terá pela frente o PSG.

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