Após dar duas assistências contra o Cuiabá, Rafinha demonstra confiança em recuperação do Grêmio: 'Sairemos dessa'

O empate em 2 a 2 com o Cuiabá, em Porto Alegre, manteve o Grêmio na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O cenário poderia ser ainda pior se não fosse as boas participações de Alisson, autor dos dois gols, e Rafinha, que deu as duas assistências. Após a partida, o experiente camisa 13 reforçou a confiança que o time se recuperará na tabela de classificação do Brasileirão.

- Jogo foi difícil, saímos atrás no placar, mas não deixamos de lutar em nenhum momento. Alisson conseguiu ser efetivo nas duas jogadas. Precisamos evoluir e não tomar gols no momento em que estamos melhor na partida. Espero continuar ajudando nosso ataque pra subirmos na tabela. Tenho certeza que sairemos dessa e queremos isso o mais rápido possível - afirmou o camisa 13.A luta do Grêmio, 17º colocado com 23 pontos, para deixar a zona de rebaixamento continua neste domingo, às 16h. O time de Luiz Felipe Scolari vai à Vila Belmiro enfrentar o Santos, 16º, que também está ameaçado pelo Z4.