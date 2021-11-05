Após dar assistências, ponta do Avaí Sub-20 projeta decisão: 'Ajudar minha equipe a conquistar o título'

Crédito: Roberto Zacarias

O Avaí se classificou para a final do Catarinense Sub-20 na segunda-feira (1). Após vencer a partida de ida contra o Joinville por 1 a 0, o Leão da Ilha venceu a volta por 2 a 0 e se garantiu na final do estadual da categoria. Thiago Magno, atacante pelas pontas, garantiu duas assistências no último confronto e falou sobre o desempenho individual e coletivo neste Catarinense.Torcida do Galo lota o Mineirão! Veja o top 20 dos públicos do Brasileirão 2021

- Nosso time vem trabalhando forte no dia a dia e estamos muito focados na busca pelo título. Mesmo assim, mantemos os pés no chão e demonstramos a cada jogo o porquê de estarmos na final. Consegui dar duas assistências na partida de volta e estou muito feliz por ajudar minha equipe com boas atuações individuais, mais feliz ainda por estar participando de quase todos os gols do Avaí nessa competição. Que na final eu possa ajudar minha equipe a conquistar o título - exaltou.

Titular em cinco dos oito jogos, Thiago Magno entrou em campo para defender a camisa do Avaí seis vezes no Catarinense e acumula cinco assistências e um gol. Com isso, o atleta tem uma média de uma participação para gol por jogo. O ponta projetou suas expectativas para a final e falou da rivalidade envolvida.

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- Nós temos que respeitar nosso adversário, mas é claro que vamos para cima. É um clássico e clássico não se joga, se vence. Então, estamos treinando e focando diariamente para conseguir fazer boas partidas e trazer o título para casa. Nosso elenco é muito qualificado e os torcedores do Leão podem ter certeza que daremos a vida para conseguir nossa meta - afirmou.