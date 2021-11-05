Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após dar assistências, ponta do Avaí Sub-20 projeta decisão: 'Ajudar minha equipe a conquistar o título'
futebol

Após dar assistências, ponta do Avaí Sub-20 projeta decisão: 'Ajudar minha equipe a conquistar o título'

Thiago Magno chega a cinco passes para gol no Campeonato Catarinense Sub-20 e Avaí garante vaga na final contra o Criciúma...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 nov 2021 às 18:44

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 18:44

Crédito: Roberto Zacarias
O Avaí se classificou para a final do Catarinense Sub-20 na segunda-feira (1). Após vencer a partida de ida contra o Joinville por 1 a 0, o Leão da Ilha venceu a volta por 2 a 0 e se garantiu na final do estadual da categoria. Thiago Magno, atacante pelas pontas, garantiu duas assistências no último confronto e falou sobre o desempenho individual e coletivo neste Catarinense.Torcida do Galo lota o Mineirão! Veja o top 20 dos públicos do Brasileirão 2021
- Nosso time vem trabalhando forte no dia a dia e estamos muito focados na busca pelo título. Mesmo assim, mantemos os pés no chão e demonstramos a cada jogo o porquê de estarmos na final. Consegui dar duas assistências na partida de volta e estou muito feliz por ajudar minha equipe com boas atuações individuais, mais feliz ainda por estar participando de quase todos os gols do Avaí nessa competição. Que na final eu possa ajudar minha equipe a conquistar o título - exaltou.
Titular em cinco dos oito jogos, Thiago Magno entrou em campo para defender a camisa do Avaí seis vezes no Catarinense e acumula cinco assistências e um gol. Com isso, o atleta tem uma média de uma participação para gol por jogo. O ponta projetou suas expectativas para a final e falou da rivalidade envolvida.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO
- Nós temos que respeitar nosso adversário, mas é claro que vamos para cima. É um clássico e clássico não se joga, se vence. Então, estamos treinando e focando diariamente para conseguir fazer boas partidas e trazer o título para casa. Nosso elenco é muito qualificado e os torcedores do Leão podem ter certeza que daremos a vida para conseguir nossa meta - afirmou.
A primeira partida da final do Campeonato Catarinense Sub-20 será entre Avaí e Criciúma, na terça-feira 09), às 19h30. O jogo acontecerá em Florianópolis, no Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados