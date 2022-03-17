Após cumprir suspensão imposta pelo Grêmio, Churín volta a ser opção para a equipe

Passaram-se os 15 dias de suspensão determinada pelo Grêmio para o atacante Diego Churín, envolvido em um polêmico caso de infidelidade no hotel da equipe após a eliminação na Copa do Brasil para o Mirassol - derrota por 3 a 2.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA tendência é que não haja qualquer tipo de afastamento posterior à pena já aplicada pela equipe, estando o atleta apto a retornar normalmente às atividades do técnico Roger Machado na tarde desta quinta-feira (17). Dessa forma, Churín torna-se mais uma opção válida para os relacionados visando o confronto de ida na semifinal do Gauchão contra o Internacional, no Beira-Rio.

Para manter ao menos o condicionamento no período de punição, Churín fez treinos físicos e também com bola por meio de um conhecido do torcedor gremista: o ex-jogador do Imortal e criador de um programa de treinos específico para atletas, Marcelo Labarthe.

RELEMBRE O CASO

O problema que levou à punição de Churín ocorreu no hotel em que a equipe estava concentrada na cidade de Ribeirão Preto, cidade próxima a Mirassol onde o tricolor jogou diante dos donos da casa e acabou eliminado da Copa do Brasil.

Acompanhado dentro da concentração, Churín teria tido relações sexuais com uma mulher que resolveu "expor" a situação nas redes sociais de forma irônica quando, apontando para conteúdo que passava na televisão sobre o revés gremista, escreveu a seguinte mensagem:

- Ruim de bola e ruim de cama.

Com a viralização do conteúdo, o avante paraguaio, que é companheiro da argentina Tamara Sosa, teria tentado sair do quarto, mas, além das dicas dadas pela acusadora sobre o fato de ser um atleta estrangeiro do Grêmio, uma foto chegou a captar uma das pernas do atleta no movimento de deixar o local.