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Após cumprir suspensão imposta pelo Grêmio, Churín volta a ser opção para a equipe

Clube suspendeu por 15 dias o atacante argentino após polêmica sobre supostas relações sexuais em hotel de concentração...
LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 10:19

Publicado em 17 de Março de 2022 às 10:19

Passaram-se os 15 dias de suspensão determinada pelo Grêmio para o atacante Diego Churín, envolvido em um polêmico caso de infidelidade no hotel da equipe após a eliminação na Copa do Brasil para o Mirassol - derrota por 3 a 2.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA tendência é que não haja qualquer tipo de afastamento posterior à pena já aplicada pela equipe, estando o atleta apto a retornar normalmente às atividades do técnico Roger Machado na tarde desta quinta-feira (17). Dessa forma, Churín torna-se mais uma opção válida para os relacionados visando o confronto de ida na semifinal do Gauchão contra o Internacional, no Beira-Rio.
Para manter ao menos o condicionamento no período de punição, Churín fez treinos físicos e também com bola por meio de um conhecido do torcedor gremista: o ex-jogador do Imortal e criador de um programa de treinos específico para atletas, Marcelo Labarthe.
RELEMBRE O CASO
O problema que levou à punição de Churín ocorreu no hotel em que a equipe estava concentrada na cidade de Ribeirão Preto, cidade próxima a Mirassol onde o tricolor jogou diante dos donos da casa e acabou eliminado da Copa do Brasil.
Acompanhado dentro da concentração, Churín teria tido relações sexuais com uma mulher que resolveu "expor" a situação nas redes sociais de forma irônica quando, apontando para conteúdo que passava na televisão sobre o revés gremista, escreveu a seguinte mensagem:
- Ruim de bola e ruim de cama.
Com a viralização do conteúdo, o avante paraguaio, que é companheiro da argentina Tamara Sosa, teria tentado sair do quarto, mas, além das dicas dadas pela acusadora sobre o fato de ser um atleta estrangeiro do Grêmio, uma foto chegou a captar uma das pernas do atleta no movimento de deixar o local.
Crédito: ChurínvoltaaficaràdisposiçãodeRogerMachado(FOTO:LucasUebel/GrêmioFBPA

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