Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após cumprir isolamento, Fagner volta aos treinos no Corinthians

Contaminado com a Covid-19 pela segunda vez em dois meses, o lateral ficou dez dias afastados e perdeu os últimos dois jogos do Timão...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 12:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2021 às 12:45
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O lateral Fagner retornou aos treinamentos do Corinthians nesta segunda-feira (24), após cumprir dez das de treinamentos, por conta de um diagnóstico positivo para o novo coronavírus, no último dia 13 de maio – foi a segunda vez que o jogador foi contaminado pela doença em um intervalo de dois meses.
O exame positivado do camisa 23 foi realizado depois das quartas de final do Campeonato Paulista, no dia 11 de março, onde o Timão bateu a Inter de Limeira por 4 a 1, na Neo Química Arena, com o primeiro gol sendo marcado pelo próprio Fagner, que na ocasião completava 400 jogos com a camisa corintiana.
O lateral-direito ficou fora dos duelos contra o Palmeiras, na semifinal do Paulistão, onde o clube do Parque São Jorge foi eliminado, após derrota por 2 a 0, em Itaquera, e na vitória por 5 a 0 sobre o Sport Huancayo (PER), na última quinta-feira (20), pela quinta rodada do grupo E da Copa Sul-Americana, também no estádio do Corinthians.
>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule os jogos do TimãoAtravés das redes sociais, o Timão destacou o retorno de um dos líderes do elenco às atividades. O jogador volta a ficar à disposição em uma semana importante para o Corinthians, que terá novo técnico, após anunciar Sylvinho, com quem Fagner trabalhou entre 2013 e 2014, quando o agora comandante era auxiliar técnico corintiano. Em campo, o novo professor atuou na mesma posição que o camisa 23.
A tendência é que Fagner já esteja à disposição nesta quarta-feira (26), quando o Timão encerra a sua trajetória na Copa Sul-Americana, contra o River Plate (PAR), na Neo Química Arena, pela última rodada do grupo E, já sem chances matemáticas de classificação às oitavas de final do torneio. Já no próximo domingo (30), o Alvinegro estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético-GO, novamente em Itaquera.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados