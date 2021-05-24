Após cumprir isolamento, Fagner volta aos treinos no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O lateral Fagner retornou aos treinamentos do Corinthians nesta segunda-feira (24), após cumprir dez das de treinamentos, por conta de um diagnóstico positivo para o novo coronavírus, no último dia 13 de maio – foi a segunda vez que o jogador foi contaminado pela doença em um intervalo de dois meses.

O exame positivado do camisa 23 foi realizado depois das quartas de final do Campeonato Paulista, no dia 11 de março, onde o Timão bateu a Inter de Limeira por 4 a 1, na Neo Química Arena, com o primeiro gol sendo marcado pelo próprio Fagner, que na ocasião completava 400 jogos com a camisa corintiana.

O lateral-direito ficou fora dos duelos contra o Palmeiras, na semifinal do Paulistão, onde o clube do Parque São Jorge foi eliminado, após derrota por 2 a 0, em Itaquera, e na vitória por 5 a 0 sobre o Sport Huancayo (PER), na última quinta-feira (20), pela quinta rodada do grupo E da Copa Sul-Americana, também no estádio do Corinthians.

>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule os jogos do TimãoAtravés das redes sociais, o Timão destacou o retorno de um dos líderes do elenco às atividades. O jogador volta a ficar à disposição em uma semana importante para o Corinthians, que terá novo técnico, após anunciar Sylvinho, com quem Fagner trabalhou entre 2013 e 2014, quando o agora comandante era auxiliar técnico corintiano. Em campo, o novo professor atuou na mesma posição que o camisa 23.