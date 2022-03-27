Após críticas à arbitragem, Textor provoca: 'Carioca vai ser um grande torneio para o Botafogo B em 2023'

O Botafogo ficou na bronca com a arbitragem após a partida contra o Fluminense. O Alvinegro venceu por 2 a 1 na noite deste domingo, mas o resultado não foi suficiente para o time se classificar às finais do Campeonato Carioca - o Tricolor tinha a vantagem de placares iguais.+ Torcedor 'maluco', Textor nos braços da torcida e pedidos por Zahavi: a chegada de Luís Castro ao Botafogo

Isso tudo porque o árbitro encerrou o jogo quando o Botafogo tinha uma falta perigosa para bater na intermediária. Imediatamente os jogadores o cercaram, mas de nada adiantou.

A arbitragem ruim também incomodou John Textor, dono do Botafogo. O executivo mandou uma indireta nas redes sociais em relação ao Campeonato Carioca.

- Em 2023, o Cariocão vai ser um grande torneio para a nossa equipe B! - escreveu Textor.