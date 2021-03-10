Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após criticar gramado do próprio clube, jogador do Galatasaray é demitido por 'prejudicar a reputação'
futebol

Após criticar gramado do próprio clube, jogador do Galatasaray é demitido por 'prejudicar a reputação'

O marroquino Younes Belhanda não é mais jogador da equipe turca por dizer que os dirigentes não estavam preocupados com a condição do estádio...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 14:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 14:31
Crédito: Divulgação/Galatasaray
O Galatasaray anunciou oficialmente a rescisão de contrato com o meio-campista Younes Belhanda. O marroquino criticou o gramado do estádio do clube e foi demitido por "prejudicar a reputação" e "insultar os dirigentes".A entrevista do jogador ocorreu no último domingo, após o empate por 2 a 2 contra o Sivasspor pelo Campeonato Turco.
- Os dirigentes têm de encontrar soluções, até o gramado do nosso campo de treinamentos está em melhor estado. Ao invés de estarem obcecados pelo Twitter ou pelo Instagram, ou pelo que diz a imprensa, se preocupem com o gramado. Belhanda ainda não se manifestou sobre o ocorrido. O jogador se encontra sem clube no atual momento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados