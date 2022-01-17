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Após Covid-19, Pablo se reapresenta e treina separado; jogador negocia rescisão com o São Paulo

Camisa nove não faz parte dos planos do Tricolor, que busca um acordo para rescindir o seu vínculo. Pablo se reapresentou depois por ter contraído a Covid-19...
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Publicado em 

17 jan 2022 às 16:41

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 16:41

O atacante Pablo se reapresentou no São Paulo nesta segunda-feira (17). Por ter contraído a Covid-19 durante as férias, o jogador precisou voltar aos treinamentos no clube depois dos demais atletas do elenco. No entanto, o futuro do jogador parece ser fora do Tricolor, Isso porque ele treinou separado do elenco no CT da Barra Funda, segundo publicado pelo 'GE' e confirmado pelo LANCE!. A mesma situação vive o meia-atacante Vitor Bueno, que também está fora dos planos do clube para 2022.
Pablo aceita sair antes do fim do contrato, mas quer receber valores atrasados de 2020 e 2021, quando os salários foram cortados devido a pandemia de Covid-19. O L! apurou que o valor gira em torno de R$ 2,5 milhões.Três clubes já conversaram com o Tricolor pelo camisa nove, mas as conversas não evoluíram: Ceará, Santos e Athletico-PR. O primeiro interessado foi o Ceará, que chegou a receber o 'OK' do São Paulo pelo empréstimo, mas o pai do jogador vetou a negociação, como revelou o presidente do clube cearense, Robinson de Castro.
Enquanto não define o seu futuro, Pablo seguirá na rotina de treinamentos separados do elenco.
Crédito: PablotreinaseparadodoelenconoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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