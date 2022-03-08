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Após Covid-19, Nikão volta a treinar e pode reforçar o São Paulo contra o Palmeiras

Jogador já vinha realizando exercícios físicos no CT, mas hoje treinou com o restante dos companheiros. Jandrei, com Covid-19, segue em isolamento e Igor Vinícius, no REFFIS...
LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 14:49

Publicado em 08 de Março de 2022 às 14:49

O São Paulo realizou mais um treinamento na manhã desta terça-feira (08), de olho no clássico contra o Palmeiras, nesta quinta-feira (10), às 20h30, no Morumbi, em duelo atrasado da quarta rodada do Campeonato Paulista. A novidade do dia ficou por conta do meia-atacante Nikão, que recuperado da Covid-19, treinou normalmente com o restante dos companheiros e tem chance de pelo menos ser relacionado para o Choque-Rei.
A dupla Jandrei e Igor Vinícius deve continuar sendo desfalque. O goleiro ainda cumpre isolamento por conta da Covid-19, enquanto o lateral-direito segue tratamento com os fisioterapeutas no REFFIS para tratar um pequeno estiramento na coxa. Nesta terça-feira, s jogadores do São Paulo fizeram uma intensa atividade em espaço reduzido, com três traves espalhadas pelo campo e duas equipes se enfrentando com revezamento de atletas. Na sequência, Rogério Ceni separou três times. Enquanto dois se enfrentavam em uma atividade tática, o outro aguardava.
Crédito: Nikãovoltouaostreinamentosnestaterça-feiraapósserecuperardaCovid-19(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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