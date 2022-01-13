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Após Coutinho, Aston Villa anuncia contratação de lateral com passagens por PSG e Barcelona

Clube inglês tem se reforçado na janela de transferências e fechou com Lucas Digne...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 15:17

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 15:17

Philippe Coutinho não foi a única novidade no Aston Villa nesta janela de transferências. Um dia após anunciar a contratação do brasileiro, o clube inglês também fechou com o lateral francês Lucas Digne. O Everton, ex-clube do jogador, deve receber cerca de R$ 190 milhões pela negociação.+ Guardiola pede a chegada de Haaland no Manchester City, diz jornal
- Assinar com um jogador com o pedigree e qualidade dele (Digne) nesta janela de transferências é uma adição importante ao nosso elenco, é uma contratação que anima não só a mim, mas a todos do Aston Villa - disse o treinador da equipe, Steven Gerrard, após o anúncio.
+ Atacante da Juventus deve deixar clube italiano ao fim da temporada
Revelado pelo Lille, Lucas Digne também já somou passagens por Paris Saint-Germain, Roma e Barcelona. Ao todo, o lateral francês já soma 12 títulos na carreira incluindo Ligue One, La Liga, Copa da França e Copa do Rei. Pela seleção francesa, o atleta de 28 anos já somou 43 partidas.
Crédito: StevenGerrardtemreforçosparaasequênciadatemporadanaInglaterra(Foto:Divulgação/AstonVilla

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