Após Coutinho, Aston Villa anuncia contratação de lateral com passagens por PSG e Barcelona

Philippe Coutinho não foi a única novidade no Aston Villa nesta janela de transferências. Um dia após anunciar a contratação do brasileiro, o clube inglês também fechou com o lateral francês Lucas Digne. O Everton, ex-clube do jogador, deve receber cerca de R$ 190 milhões pela negociação.+ Guardiola pede a chegada de Haaland no Manchester City, diz jornal

- Assinar com um jogador com o pedigree e qualidade dele (Digne) nesta janela de transferências é uma adição importante ao nosso elenco, é uma contratação que anima não só a mim, mas a todos do Aston Villa - disse o treinador da equipe, Steven Gerrard, após o anúncio.

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Revelado pelo Lille, Lucas Digne também já somou passagens por Paris Saint-Germain, Roma e Barcelona. Ao todo, o lateral francês já soma 12 títulos na carreira incluindo Ligue One, La Liga, Copa da França e Copa do Rei. Pela seleção francesa, o atleta de 28 anos já somou 43 partidas.