Após cortar o cabelo e quebrar protocolo, Joelinton pode receber punição do clube

Crédito: Divulgação/Newcastle

O atacante Joelinton, do Newcastle, pode receber uma punição do clube após quebrar os protocolos relacionados ao Covid-19. O jogador havia publicado uma imagem cortando o seu cabelo com um barbeiro, e o clube não gostou postagem, que já foi apagada.

Veja a tabela do InglêsO clube não aprovou a postura de Joelinton, e um porta-voz do Newcastle falou à BBC que as medidas apropriadas serão tomadas.

- Ficamos desapontados com a imagem compartilhada pelo Joelinton. Os protocolos são muito claros e vamos, internamente, tomar as medidas apropriadas - disse um porta-voz do Newcastle à BBC.