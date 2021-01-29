Após cortar o cabelo e quebrar protocolo, Joelinton pode receber punição do clube

O atacante Joelinton, do Newcastle, pode receber uma punição do clube após quebrar os protocolos relacionados ao Covid-19. O jogador havia publicado uma imagem cortando o seu cabelo com um barbeiro, e o clube não gostou postagem, que já foi apagada.
Veja a tabela do InglêsO clube não aprovou a postura de Joelinton, e um porta-voz do Newcastle falou à BBC que as medidas apropriadas serão tomadas.
- Ficamos desapontados com a imagem compartilhada pelo Joelinton. Os protocolos são muito claros e vamos, internamente, tomar as medidas apropriadas - disse um porta-voz do Newcastle à BBC.
O Newcastle ocupa a décima sexta colocação do Campeonato Inglês, com 19 pontos somados em 20 partidas da competição. A equipe enfrenta o Everton neste sábado, às 9:30h (de Brasília), em partida válida pela 21ª rodada da Premier League.