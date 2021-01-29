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futebol

Após cortar o cabelo e quebrar protocolo, Joelinton pode receber punição do clube

Atacante brasileiro foi criticado por postar foto em barbearia, quebrando os protocolos de prevenção ao Covid-19...

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 19:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2021 às 19:06
Crédito: Divulgação/Newcastle
O atacante Joelinton, do Newcastle, pode receber uma punição do clube após quebrar os protocolos relacionados ao Covid-19. O jogador havia publicado uma imagem cortando o seu cabelo com um barbeiro, e o clube não gostou postagem, que já foi apagada.
Veja a tabela do InglêsO clube não aprovou a postura de Joelinton, e um porta-voz do Newcastle falou à BBC que as medidas apropriadas serão tomadas.
- Ficamos desapontados com a imagem compartilhada pelo Joelinton. Os protocolos são muito claros e vamos, internamente, tomar as medidas apropriadas - disse um porta-voz do Newcastle à BBC.
O Newcastle ocupa a décima sexta colocação do Campeonato Inglês, com 19 pontos somados em 20 partidas da competição. A equipe enfrenta o Everton neste sábado, às 9:30h (de Brasília), em partida válida pela 21ª rodada da Premier League.

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