Após convocação para a Seleção, Raphinha marca belo gol e garante empate do Leeds na Premier League

Crédito: Raphinha é um dos destaques do Leeds United (Divulgação/Leeds

Uma semana após ter sido chamado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira principal, o meia-atacante Raphinha teve grande atuação, marcou seu primeiro gol na temporada e foi um dos principais nomes do empate em 2 a 2 do Leeds United com o Everton, neste sábado (21), no Estádio Elland Road, em jogo válido pela segunda rodada da Premier League.O tento do camisa 10, em belo chute da entrada da área, aos 27 minutos da etapa final, garantiu ao time comandado por Marcelo Bielsa o primeiro ponto na tabela de classificação do Campeonato Inglês. Matheusz Klich fez o outro dos donos da casa, enquanto Calvert-Lewin, de pênalti, e Demarai Gray balançaram as redes para o Everton.

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- Fico contente por ter ajudado a equipe com esse gol, mas saio de campo um pouco chateado porque a gente queria conquistar a vitória. O bom é que a gente ficou atrás no placar duas vezes e, mesmo assim, mantivemos a nossa postura e fomos buscar o resultado. Agora, durante a semana, teremos dois jogos bem importantes, um pela Copa da Liga e outro pela Premier League, e vamos focar pra conseguirmos nossas primeiras vitórias - afirmou.

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Esses próximos dois duelos, contra o Crewe, na terça-feira (24), pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, e diante do Burnley, no dia 29 de agosto, pela Premier League, serão os últimos antes de Raphinha se apresentar ao técnico Tite para a rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O Brasil enfrentará o Chile, no dia 2 de setembro, em Santiago. No dia 5, o duelo será com a Argentina, na Arena Corinthians, enquanto no dia 9, irá encarar o Peru, na Arena Pernambuco.

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