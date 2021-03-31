Após conversa de Muller com Casares, Richarlyson vai entrar na calçada da fama do São Paulo

Crédito: Matheus Dantas

O ex-meia e lateral Richarlyson vai ser homenageado pelo São Paulo e entrará na calçada da fama do Tricolor. A ação partiu do ex-atacante Muller, que conversou com o presidente do clube, Julio Casares, para fazer a homenagem.

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A declaração foi realizada em um vídeo publicado nas redes sociais do ex-camisa sete do São Paulo. Assim que terminar a pandemia de Covid-19 no Brasil, o jogador, que está no Noroeste vai estar no hall da fama do Morumbi.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Hoje na apresentação do Eder, eu pedi para conversar com o presidente Julio Casares a quem apoiei porque sei da sua índole. E hoje fui lá cobrar um favor, não pra mim, mas uma injustiça cometida com o Richarlyson e ele prontamente atendeu. Muito obrigado, presidente. O Richarlyson é um grande ídolo da torcida tricolor e tem que ser reconhecido por tudo que fez pelo São Paulo - escreveu Muller nas redes sociais. - Muller falou com a gente e vamos reparar essa injustiça, não só com o Richalyson, mas com outros. Logo que terminar a pandemia e pudermos fazer obras, vamos eternizar o Richarlyson e outros que ainda não estejam aqui — disse Casares.

O espaço foi inaugurado em agosto de 2018 pelo ex-presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Lá, ele homenageou 99 atletas multicampeões pelo São Paulo, mas a ausência de Ricky foi uma das mais notadas. Richarlyson agradece apoio e comemora entrada na calçada da fama Em vídeo publicado nas redes sociais, Richarlyson agradeceu Muller e afirmou estar lisonjeado pela homenagem. Ele foi campeão do Mundial de Clubes de 2005 e os Campeonatos Brasileiros de 2006, 2007 e 2008 pelo São Paulo. Foram 244 partidas com a camisa do Tricolor.