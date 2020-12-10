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futebol

Após conversa com Solskjaer, Paul Pogba parece mais fora do United

Meio-campista francês está em momento turbulento nos Diabos Vermelhos após fortes declarações de seu empresário, Mino Raiola, dizendo que 'acabou' para o atleta no clube...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 12:51

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 12:51

Crédito: ALASTAIR GRANT / AFP
Paul Pogba está pronto para deixar o Manchester United após uma conversa fria com o técnico Solskjaer, segundo o portal “Daily Mail”. Após o diálogo entre as partes, o meio-campista francês iniciou o duelo contra o RB Leipzig, pela Liga dos Campeões, no banco de reservas. Enquanto isso, a Juventus, seu ex-clube, cresce como um potencial destino para o camisa seis.
> Veja a tabela do Campeonato Inglês
De acordo com as informações, o fato de Pogba começar o último jogo como uma opção também foi conversado com o comandante norueguês. O francês estava no centro de uma polêmica criada por Mino Raiola, empresário do atleta, que disse que não havia mais clima para que o jogador seguisse carreira na Inglaterra.
O meio-campista entrou no decorrer do confronto e contribuiu com os Diabos Vermelhos. O atleta entrou com o placar adverso por 3 a 0 e saiu com a derrota, mas por 3 a 2, o que gerou críticas a Solskjaer por ter deixado o francês no banco. Apesar das diferenças, Pogba e o técnico seguem mantendo uma relação profissional.

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