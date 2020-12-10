Após conversa com Solskjaer, Paul Pogba parece mais fora do United

Crédito: ALASTAIR GRANT / AFP

Paul Pogba está pronto para deixar o Manchester United após uma conversa fria com o técnico Solskjaer, segundo o portal “Daily Mail”. Após o diálogo entre as partes, o meio-campista francês iniciou o duelo contra o RB Leipzig, pela Liga dos Campeões, no banco de reservas. Enquanto isso, a Juventus, seu ex-clube, cresce como um potencial destino para o camisa seis.

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De acordo com as informações, o fato de Pogba começar o último jogo como uma opção também foi conversado com o comandante norueguês. O francês estava no centro de uma polêmica criada por Mino Raiola, empresário do atleta, que disse que não havia mais clima para que o jogador seguisse carreira na Inglaterra.