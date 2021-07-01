Após contratar Sancho, Manchester United busca acordo com Varane

Após acertar a contratação de Jadon Sancho, o Manchester United mira a chegada do zagueiro Raphael Varane, segundo a "ESPN". As informações indicam que os Diabos Vermelhos estão otimistas que a negociação possa girar em torno de 43 milhões de libras (R$ 296,8 milhões).Inicialmente, o Real Madrid pedia cerca de 60 milhões de libras (R$ 414 milhões) pelo defensor, o que não foi aceito pelo clube de Old Trafford. O clube espanhol vive um momento econômico ruim por conta da pandemia e deve aceitar negociar o atleta para não correr o risco de perdê-lo sem custos em 2022.
O Manchester United busca encontrar no mercado um parceiro ideal para Harry Maguire. Atualmente, o clube conta com Lindelof, Bailly, mas nenhum corresponde as expectativas e ainda geram desconfiança entre os dirigentes e o torcedor dos Res Devils.
Caso o negócio seja concretizado nas próximas semanas, o Manchester United chegaria confiante para as disputas da Champions League e Premier League na próxima temporada com os novos reforços e se coloca entre os favoritos a vencer os títulos.