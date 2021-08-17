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futebol

Após contratar Henrique, ex-Vasco, Lyon busca novo lateral esquerdo

Clube francês está em conversas com o Chelsea em busca da contratação de Emerson Palmieri, terceira opção de Thomas Tuchel e campeão da Eurocopa...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 14:23

LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2021 às 14:23
Crédito: Divulgação/Twitter
Após ter acertado a contratação de Henrique, ex-lateral esquerdo do Vasco da Gama, o Lyon busca a chegada de Emerson Palmieri, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O clube francês está em conversas com o Chelsea e espera um acerto nos próximos dias.O brasileiro naturalizado italiano não faz parte dos planos do técnico Thomas Tuchel. Na escala de jogadores da mesma posição, Palmieri é a terceira opção do alemão, atrás de Ben Chilwell, titular dos Blues, e Marcos Alonso, que iniciou a temporada marcando gol na Premier League.
> Veja a tabela da Ligue 1
O Lyon, dirigido por Peter Bosz, sente que a ala esquerda é uma posição carente do elenco. Na derrota para o Angers por 3 a 0 na última rodada do Campeonato Francês, a equipe perdeu Cornet por expulsão e terminou a partida com 10 jogadores em campo.
Emerson Palmieri possui contrato com o Chelsea até 2023, mas a transferência não deve ser complexa. A janela desta temporada se encerra no próximo dia 31 de agosto.

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