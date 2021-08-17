Após contratar Henrique, ex-Vasco, Lyon busca novo lateral esquerdo

Após ter acertado a contratação de Henrique, ex-lateral esquerdo do Vasco da Gama, o Lyon busca a chegada de Emerson Palmieri, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O clube francês está em conversas com o Chelsea e espera um acerto nos próximos dias.O brasileiro naturalizado italiano não faz parte dos planos do técnico Thomas Tuchel. Na escala de jogadores da mesma posição, Palmieri é a terceira opção do alemão, atrás de Ben Chilwell, titular dos Blues, e Marcos Alonso, que iniciou a temporada marcando gol na Premier League.