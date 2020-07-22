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futebol

Após contratar Arthur, Juventus mira Jorginho, Milik e Emerson Palmieri

Velha Senhora quer fortalecer o elenco para próxima temporada e será agressiva na janela...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 17:32

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 17:32

Crédito: AFP; AFP; AFP
Perto de confirmar mais um título italiano, a Juventus já está de olho na montagem do elenco para a próxima temporada. Após confirmar a contratação do brasileiro Arthur, atualmente no Barcelona, a Velha Senhora já tem definido novos objetivos na janela de transferências.
De acordo com informações do jornal "Gazzetta dello Sport", o clube alvinegro deseja contratar mais três jogadores: o volante Jorginho e o lateral-esquerdo Emerson Palmieri, ambos do Chelsea, e o centroavante Milik, do Napoli.
O meio-campista ítalo-brasileiro seria a prioridade do técnico Maurizio Sarri, que já trabalhou com o atleta no Napoli e no próprio Chelsea. Jorginho, aliás, chegou ao clube londrino por indicação do comandante italiano. Sua contratação seria vista como reposição na Juve, que além de perder Pjanic na negociação com Arthur, pode ver também Khedira deixar o Allianz Stadium.

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