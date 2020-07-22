Após contratar Arthur, Juventus mira Jorginho, Milik e Emerson Palmieri

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Perto de confirmar mais um título italiano, a Juventus já está de olho na montagem do elenco para a próxima temporada. Após confirmar a contratação do brasileiro Arthur, atualmente no Barcelona, a Velha Senhora já tem definido novos objetivos na janela de transferências.

De acordo com informações do jornal "Gazzetta dello Sport", o clube alvinegro deseja contratar mais três jogadores: o volante Jorginho e o lateral-esquerdo Emerson Palmieri, ambos do Chelsea, e o centroavante Milik, do Napoli.