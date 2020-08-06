Após contratar Aké, Manchester City tenta trazer Koulibaly, do Napoli

Crédito: Divulgação / Napoli / Site oficial

Após anunciar a contratação de Nathan Aké, o Manchester City volta às atenções ao zagueiro Kalidou Koulibaly, do Napoli. O defensor, de 29 anos, é um dos nomes mais cobiçados para a próxima temporada na Europa, apesar de encerrar seu contrato apenas em 2023 e ter revelado que não pretende deixar a Itália no momento.

No entanto, segundo o diário espanhol ''Marca", as conversas entre o jogador e o time inglês são reais e os Citizens desejam contar com o atleta já na próxima temporada 2020/21. Outro clube muito interessado no zagueiro é o Paris Saint-Germain, que o erga como substituto ideal do brasileiro Thiago Silva, que deixará a equipe parisiense.Ágil, bom com a bola nos pés e com um físico invejável, o zagueiro tem mercado e o Napoli pede 40 milhões de euros (cerca de R$ 238 milhões) pelo jogador. Além do Manchester City, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Everton já sondaram os valores do senegalês.