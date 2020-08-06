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futebol

Após contratar Aké, Manchester City tenta trazer Koulibaly, do Napoli

Apesar do zagueiro senegalês, de 29 anos, afirmar que pretende seguir na Itália, as conversas com o clube inglês são reais, de acordo com informações do diário "Marca"...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 10:38

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 10:38

Crédito: Divulgação / Napoli / Site oficial
Após anunciar a contratação de Nathan Aké, o Manchester City volta às atenções ao zagueiro Kalidou Koulibaly, do Napoli. O defensor, de 29 anos, é um dos nomes mais cobiçados para a próxima temporada na Europa, apesar de encerrar seu contrato apenas em 2023 e ter revelado que não pretende deixar a Itália no momento.
No entanto, segundo o diário espanhol ''Marca", as conversas entre o jogador e o time inglês são reais e os Citizens desejam contar com o atleta já na próxima temporada 2020/21. Outro clube muito interessado no zagueiro é o Paris Saint-Germain, que o erga como substituto ideal do brasileiro Thiago Silva, que deixará a equipe parisiense.Ágil, bom com a bola nos pés e com um físico invejável, o zagueiro tem mercado e o Napoli pede 40 milhões de euros (cerca de R$ 238 milhões) pelo jogador. Além do Manchester City, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Everton já sondaram os valores do senegalês.
Com a camisa do Napoli, o zagueiro senegalês fez 235 partidas e 10 gols desde que chegou ao clube em 2014, vindo do Genk, da Bélgica. Já pela seleção deSenegal, o jogador fez 40 jogos e participou da Copa do Mundo da FIFA de 2018 e da Copa das Nações Africanas, em 2017.

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