Após contato com caso positivo da Covid-19, Agüero vira desfalque no Manchester City para isolamento

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Após ter a garantia de Pep Guardiola de que seria titular do Manchester City na partida contra o Birmingham pela Copa da Inglaterra, o atacante Sergio Agüero não esteve presente na vitória por 3 a 0 neste domingo. Após a partida, o técnico catalão explicou que o camisa 10 precisou entrar em isolamento após ter contato com uma pessoa que testou positivo para a Covid-19.

+ Veja a tabela da Premier League- Infelizmente, ele (Agüero) esteve em contato, mais que o normal, com uma pessoa que testou positivo para a Covid-19. Então ele se isola por alguns dias. Não sei exatamente quanto tempo, porque ele foi testado como todos nós seis vezes nos últimos 10, 15 dias - disse Guardiola.

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O treinador, no entanto, confirmou que o argentino não está com a doença, mas que o isolamento é por conta do regulamento.