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Após contato com caso positivo da Covid-19, Agüero vira desfalque no Manchester City para isolamento

Jogador seria titular na vitória do clube inglês neste domingo, mas precisou ficar de fora da partida de última hora. Guardiola confirmou isolamento do atacante em entrevista coletiva...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2021 às 19:23

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 19:23

Crédito: LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP
Após ter a garantia de Pep Guardiola de que seria titular do Manchester City na partida contra o Birmingham pela Copa da Inglaterra, o atacante Sergio Agüero não esteve presente na vitória por 3 a 0 neste domingo. Após a partida, o técnico catalão explicou que o camisa 10 precisou entrar em isolamento após ter contato com uma pessoa que testou positivo para a Covid-19.
+ Veja a tabela da Premier League- Infelizmente, ele (Agüero) esteve em contato, mais que o normal, com uma pessoa que testou positivo para a Covid-19. Então ele se isola por alguns dias. Não sei exatamente quanto tempo, porque ele foi testado como todos nós seis vezes nos últimos 10, 15 dias - disse Guardiola.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
O treinador, no entanto, confirmou que o argentino não está com a doença, mas que o isolamento é por conta do regulamento.
- Ele estava negativo e agora também está negativo, mas o protocolo diz que se tivermos entrado em contato temos que nos isolar. Por isso ele não pôde jogar hoje - concluiu.

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