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Após contágio por Covid-19 de Cazares, Atlético-MG não registra mais casos da doença no elenco

Rodrigo Lasmar confirmou que os jogadores do clube testaram negativo para a presença do novo coroavírus no organismo...
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Publicado em 

08 jun 2020 às 20:37

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 20:37

Crédito: Cazares, em disputa de bola com Guga, foi o único diagnosticado com a Covid-19 no alvinegro-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG não apresentou novos casos de Covid-19 após o teste positivo do meia Cazares. Segundo o médico do clube, Rodrigo Lasmar, os últimos testes aplicados no elenco deram negativos. -Encerramos a semana passada com nova bateria de testes. Felizmente, todos os testes foram negativos para a presença do coronavírus. Essa foi uma etapa importante, porque vínhamos de uma sequência anterior de um teste positivo, do Cazares, que inclusive se encontra isolado, em casa, aos cuidados do departamento médico. Na sequência tivemos uma notícia muito positiva no fim de semana com a confirmação de que todos tiveram resultados negativos- disse, em entrevista à TV Galo. Lasmar afirmou que houve sucesso de prevenção graças aos protocolos de saúde adotados pelo clube. -Isso nos dá uma segurança muito grande e mostra que todos os protocolos e estratégias estão sendo seguidos à risca. Mostra-se eficaz e que temos um ambiente seguro de treinamento aqui no CT-explicou.E MAIS:Galo não garante renovação de contrato com o goleiro VictorFalta pouco: Vasco encaminha venda de Marrony para o Atlético-MGVeja o que o Vasco avalia para selar negociação de Marrony com o GaloInfectologista da Prefeitura de BH diz que ideal para a volta do futebol em Minas é somente no mês de agostoVice do Galo faz elogios à Marrony e explica 'engenharia' financeira do clube para fazer contrataçõesMesmo com a segurança sanitária tendo sucesso, com exceção de Cazares, o Galo ainda mantém alguns procedimentos somente em ambientes abertos como os de academia, por exemplo, saindo da sala de musculação. -É um passo importante. Conseguimos aumentar o número do grupo de trabalho, com mais jogadores à disposição. Isso dá ao treinador uma condição de trabalho melhor, ele consegue criar adaptações tendo todo o seu grupo. Mas ainda temos restrições. Por exemplo, o trabalho de força não é feito na academia dentro da nossa estrutura, pois é um ambiente fechado e inadequado para o momento. Então adaptamos uma academia do lado externo, onde os atletas conseguem fazer trabalho individualizado e minimizando os riscos. É mais uma etapa de trabalho que vem sendo vencida-disse Rodrigo Lasmar, que contou que haverá mais uma bateria de testes para diagnosticar possíveis casos de COVID-19 no fim desta semana. -Continuaremos com o protocolo seguido à risca. Ao fim da semana vamos testar novamente os jogadores e a comissão técnica, porque aí podemos assegurar um ambiente seguro para a nossa progressão-concluiu. E MAIS:Torcedores de Cruzeiro e Atlético-MG se unem em protesto para combater o racismo e fascismo no BrasilTROPEIRÃOCAST: coronavírus nos jogadores mineiros? Testou, achou!Marquinhos provoca rival ao desejar volta rápida do futebol: 'quero ver o Cruzeiro na Série B'Vice do Atlético-MG, sobre Roger Guedes: 'Ele é louco para voltar'Fora dos planos de Sampaoli, Galo rescinde com Lucas Cândido E MAIS:

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