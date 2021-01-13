Após conquistar Supercopa, Neymar provoca zagueiro que o ofendeu em caso de racismo

A vitória por 2 a 1 do Paris Saint-Germain sobre o Olympique de Marselha nesta quarta-feira chegou com um gosto especial para Neymar, autor do segundo gol da partida. Em setembro de 2020, o jogador foi expulso após uma briga com o zagueiro espanhol Álvaro González, acusado de chamar o brasileiro de "macaco".​Neymar vai conquistar mais um campeonato pelo PSG? Veja a tabela