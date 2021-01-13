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Após conquistar Supercopa, Neymar provoca zagueiro que o ofendeu em caso de racismo

Após vencer o Olympique de Marselha pela Supercopa da França, craque brasileiro publica provocação ao zagueiro espanhol envolvido em caso de racismo contra o jogador do PSG...
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Publicado em 

13 jan 2021 às 20:49

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 20:49

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
A vitória por 2 a 1 do Paris Saint-Germain sobre o Olympique de Marselha nesta quarta-feira chegou com um gosto especial para Neymar, autor do segundo gol da partida. Em setembro de 2020, o jogador foi expulso após uma briga com o zagueiro espanhol Álvaro González, acusado de chamar o brasileiro de "macaco".​Neymar vai conquistar mais um campeonato pelo PSG? Veja a tabela
Com o gol de pênalti e a medalha no peito, Neymar provocou a equipe adversária em seu Instagram. O brasileiro não parou, e foi ao Twitter, onde provocou o Álvaro Gonzáles com o meme "rói, Letícia", de seu amigo Mario Júnior, febre no aplicativo TikTok.

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