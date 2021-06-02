Após conquistar seu primeiro título, Piazon revela ao LANCE!: 'Vivo o melhor momento na carreira'

Crédito: Lucas Piazon é um dos principais jogadores do elenco do Braga (Divulgação/Braga

Após sete empréstimos na carreira, oito clubes distintos e passar por seis países diferentes na Europa, Lucas Piazon se firmou no Braga. Em entrevista ao LANCE!, o brasileiro contou sobre sua trajetória até se encontrar no futebol português sob o comando de Carlos Carvalhal, poder brilhar e até balançar as redes em partida decisiva contra o Benfica de Jorge Jesus.Em setembro, o meia-atacante completa 10 anos na Europa após a saída precoce do São Paulo rumo ao Chelsea. A partir de então, Piazon esteve na Holanda, Itália e Alemanha. Em 2019, entretanto, a mudança foi positiva: ele chegou ao Rio Ave e após uma boa temporada foi contratado em definitivo pelo Braga, com quem tem acordo assinado até 2025.

- No começo da minha carreira, eu era irregular e isso foi prejudicial. Mas de alguns anos para cá, consigo manter minhas atuações em um certo nível, conquistei meu primeiro título e me considero no melhor momento da minha carreira. Hoje sou um atleta mais maduro, mudei meu estilo de jogo e com a experiência você vai sabendo qual caminho seguir no futebol.

Ligação de Carvalhal e adaptação à filosofia do treinador

É possível que os torcedores do Flamengo já tenham escutado o nome de Carlos Carvalhal, pois o português foi cotado para assumir o time rubro-negro após a saída de Jorge Jesus. E Piazon é conhecido do treinador desde os tempos em que atuava no Fulham, enquanto o treinador comandava o Sheffield Wednesday. Por admirar o futebol do brasileiro, o comandante o convidou para o Rio Ave em 2019 e o levou para o Braga em janeiro de 2021.

- Quando o Carvalhal foi para o Rio Ave, ele me ligou e eu aceitei o projeto, pois sabia que podia confiar nele. Comecei a temporada com uma lesão, mas entre dezembro e maio fiz bons jogos, me adaptei rápido ao estilo de jogo. Ele nos dá liberdade, joga com a bola e pressiona com a defesa alta e gosto dessa filosofia.Meia conquistou seu primeiro título na carreira (Instagram/Lucas Piazon)Em apenas seis meses no Braga, Piazon conseguiu se destacar novamente sob a batuta do "Mister". Em 24 partidas pela Primeira Liga e Taça de Portugal, o meia anotou seis gols e contribuiu com quatro assistências, além de erguer o troféu da Copa. O camisa 11 explicou seu início e as expectativas para a próxima temporada.

- Chegar em janeiro nunca é fácil, pois o time já estava montado e fazendo uma boa temporada. Aproveitei a lesão de um atleta e fiz vários jogos, marquei gols e conseguimos ter destaque. É importante ter um grupo bom e mudanças devem acontecer, mas o Carvalhal deve permanecer e vamos buscar uma vaga na próxima Champions League.

Participação decisiva na Taça de Portugal

E por falar na Taça de Portugal, Lucas Piazon foi o grande destaque do torneio com a camisa do Braga. O jogador foi decisivo na semifinal diante do Porto com um gol e uma assistência e anotou um tento na final diante do Benfica. O atleta afirma que não se intimidou com o desafio de encarar os Encarnados apesar do grande time que Jorge Jesus tem em mãos.

- O Benfica investiu muito e eu achava que a equipe seria campeã de algo com o Jorge Jesus. Eles possuem um grande elenco, com jogadores de qualidade, mas não nos assusta. Nós respeitamos o clube e o técnico, mas sabemos que temos potencial de bater de frente. Foi muito bom conquistar a Taça no ano do centenário.Piazon divide vida de atleta com a de pai (Instagram/Lucas Piazon)Seleção Brasileira (ainda) nos seus sonhos

Há um ano, Piazon tornou-se pai de Roman, o primeiro filho do meia-atacante. Com a criança, além de novas responsabilidades, novas esperanças que estavam esquecidas na cabeça de Lucas voltaram a aparecer. O brasileiro, que serviu a Seleção em categorias de base, pode voltar a sonhar com uma vaga na equipe de Tite, uma vez que o técnico tem olhado cada vez mais para Portugal.

- A Seleção Brasileira nem passava pela minha cabeça. Temos que ser realistas, pois é muito difícil um jogador do Rio Ave ou da Championship ser convocado, mas cheguei em um nível maior ao chegar em um clube como o Braga, conquistar título e sei que posso sonhar novamente.