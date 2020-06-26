Após conquistar Premier League, Firmino comemora: 'Título para coroar essa geração do Liverpool'

Crédito: GLYN KIRK / AFP

Enfim, aquele dia tão esperado pelo Liverpool e também por Firmino, uma das estrelas do elenco atual, chegou. Apesar de ser o segundo clube com mais títulos ingleses na história, atrás apenas do Manchester United, os Reds jamais haviam conquistado a Premier League, a taça que faltava na sua vasta galeria. O que se confirmou nesta quinta-feira (25/06), com sete rodadas de antecedência, após vitória de 2 a 1 do Chelsea sobre o vice-líder Manchester City.

O Liverpool conquistou o título inglês pela 19ª vez, agora apenas um a menos que o Manchester United. E o jejum já durava exatos 30 anos. O último foi na temporada 89/90. A era Premier League se iniciou em 92. Por isso, a conquista inédita. Aliás, a melhor campanha de um time em toda a história da competição e também de todas as principais ligas europeias, até aqui com 28 vitórias, dois empates e só uma derrota. E MAIS:Ídolo maior do Liverpool exalta Klopp e o elenco do campeão inglêsJogadores do Liverpool comemoram gol do Chelsea e fizeram contagem regressiva para comemorar títuloCOVID-19: Fifa anuncia início das eliminatórias para Copa de 2022; e Brasil se aproxima de 55 mil mortesO dia do mercado: Coutinho pode voltar à Inglaterra, brasileiro cobiçado na Europa e lateral na mira de clube cariocaChelsea vence o Manchester City, e Liverpool é campeão inglês com sete rodadas de antecedênciaUma das peças fundamentais nessa engrenagem é o brasileiro Roberto Firmino, que no ano passado também conquistou pelo clube a Champions League, a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes, quando marcou o gol do título. Contratado pelo Liverpool em 2015, ele já fez 77 gols em 237 partidas pelos Reds, com 142 vitórias, 55 empates e 40 derrotas.

Seguem declarações de Firmino logo após a confirmação do inédito título da Premier League:

- Estou feliz demais, realizado mesmo. Deus é muito bom o tempo todo. Lutamos por esse título há muito tempo, que escapou por um ponto na última temporada. Agora ele veio de forma brilhante e merecida, para coroar essa geração do Liverpool, comandada por um treinador fantástico. A gente esperava por esse dia e ele chegou. Pena que com os portões fechados, sem a festa que nossos torcedores merecem - disse o atacante brasileiro.

- Na era da Premier League, hoje a liga mais forte do futebol mundial, o Liverpool ainda não tinha conquistado o título inglês. E o torcedor esperava ansioso por esse momento. E essa conquista é deles, que nos empurram de uma forma impressionante, principalmente no Anfield. 'You'll Never Walk Alone' é de arrepiar, mexe até com os adversários. Embalou mais um título, o que faltava. - acrescentou.

O atacante ainda celebrou o fato de entrar na história do clube inglês e comemorou o conquista do título que faltava para fechar a temporada.