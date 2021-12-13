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Após conquistar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro com o Avaí, Jean Cléber foca em 2022

Volante tem passagens pelo Maritimo e CSA...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 16:12

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 16:12

Em grande fase no Avaí, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará e Cruzeiro, falou sobre o momento positivo que vive na carreira. Segundo o jogador, esse segundo semestre foi muito importante para ele.Veja onde os principais eventos esportivos serão transmitidos em 2022
- Esses últimos meses foram muito especiais para mim. Pude ter sequência e atuar com regularidade com a camisa do Avaí. Foi um segundo semestre muito bom individualmente e coletivamente, já que conquistamos o acesso para a Série A - disse.
VEJA TABELA DO CAMPEONATO CATARINENSE 2022
Ainda de acordo com o atleta, agora é o momento de projetar 2022 com o Leão.
- Estamos conversando e definindo tudo. Estou motivado para 2022 e confiante em fazer uma grande temporada. Espero que seja um grande ano novamente - concluiu.
Crédito: JeanCléberemaçãopeloLeão(Foto:Divulgação/Avaí

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