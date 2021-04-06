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Após conquistar dois títulos pelo Sub-17, João Henrique sonha com taças no Sub-20 do Fortaleza

Volante é de 18 anos é um dos destaques das categorias de base do Leão do Pici
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Publicado em 06 de Abril de 2021 às 15:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 15:12
Crédito: Divulgação/Fortaleza
O Fortaleza tem investido bastante na estrutura não só do profissional mas também das categorias de base. Esse forte investimento trouxe resultados positivos para o Tricolor, que em 2020 conquistou o Campeonato Cearense Sub-17 e também a Copa Seromo.
Pilar dessas conquistas, o volante João Henrique, que assinou o primeiro contrato profissonal da carreira aos 16 anos de idade, comentou sobre a última temporada, e falou sobre o grande sonho da carreira, que é jogar no profissional do Fortaleza.
'O ano de 2020 foi um ano bem difícil, ficamos em casa durante alguns meses, treinando por vídeo e fazendo as recomendações físicas que o clube nos passou. Voltamos a treinar no CT, seguindo todos os protocolos, disputamos três competições e fomos campeões de duas. Conquistamos a vaga inédita para a Copa do Brasil Sub-17, e tudo isso fruto de muita dedicação e trabalho de todos os envolvidos no clube', disse João, que falou sobre o grande sonho da carreira:
'São três anos aqui no Fortaleza, me sinto honrado por vestir a camisa de um dos maiores clubes do Nordeste. Um clube de tradição e de muita história. Espero poder chegar a equipe profissional e realizar meu sonho de jogar pelo Leão, ouvir a torcida gritando meu nome. É uma conquista que caso aconteça, será a realização de um sonho não só meu, mas de toda a minha família, que sempre esteve ao meu lado durante todo este tempo. Hoje no Sub-20 espero repetir os feitos do Sub-17 e conquistar o maior número de títulos possíveis, temos um grupo bom, com qualidade e somos capazes disso', concluiu João

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