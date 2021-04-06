Após conquistar dois títulos pelo Sub-17, João Henrique sonha com taças no Sub-20 do Fortaleza

Crédito: Divulgação/Fortaleza

O Fortaleza tem investido bastante na estrutura não só do profissional mas também das categorias de base. Esse forte investimento trouxe resultados positivos para o Tricolor, que em 2020 conquistou o Campeonato Cearense Sub-17 e também a Copa Seromo.

Pilar dessas conquistas, o volante João Henrique, que assinou o primeiro contrato profissonal da carreira aos 16 anos de idade, comentou sobre a última temporada, e falou sobre o grande sonho da carreira, que é jogar no profissional do Fortaleza.

'O ano de 2020 foi um ano bem difícil, ficamos em casa durante alguns meses, treinando por vídeo e fazendo as recomendações físicas que o clube nos passou. Voltamos a treinar no CT, seguindo todos os protocolos, disputamos três competições e fomos campeões de duas. Conquistamos a vaga inédita para a Copa do Brasil Sub-17, e tudo isso fruto de muita dedicação e trabalho de todos os envolvidos no clube', disse João, que falou sobre o grande sonho da carreira: