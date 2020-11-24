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Após conquistar a Liga e a Copa da Coreia do Sul, Gustagol sonha com título da Liga dos Campeões Asiática

Atacante ex-Corinthians quer título continental para coroar o bom ano no Jeonbuk Motors
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LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 12:17

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 12:17

Crédito: Gustagol quer conquistar principal título do continente asiático (Divulgação
Principal nome do Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul, o atacante Gustagol já traçou o novo objetivo do momento: conquistar a taça da Liga dos Campeões da Ásia.
Após levantar o troféu do Campeonato Sul-Coreano e da Copa da Coreia, o camisa 9 sonha com o título continental e acredita no potencial da equipe para a conquista de mais uma taça na temporada.
- Esses dois títulos conquistados nos dão confiança para sonharmos com a Champions. É uma competição disputada, com grandes times e jogadores, mas sabemos do nosso potencial e vamos com tudo para buscar essa tríplice coroa - disse Gustagol.
Com dez gols marcados com a camisa do Jeonbuk, Gustagol foi o responsável por balançar as redes do Shanghai SIPG, da China, no último domingo, no retorno da Liga dos Campeões.
- Fico feliz de ter feito o gol, mas infelizmente acabamos perdendo o confronto. Hora de trabalhar e corrigir os erros para a próxima batalha - disse o camisa 9.
O Jeonbuk volta a campo nesta quarta-feira, para enfrentar o Sydney FC, equipe australiana. O jogo é válido pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia.

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