Após conquistar a Liga e a Copa da Coreia do Sul, Gustagol sonha com título da Liga dos Campeões Asiática

Crédito: Gustagol quer conquistar principal título do continente asiático (Divulgação

Principal nome do Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul, o atacante Gustagol já traçou o novo objetivo do momento: conquistar a taça da Liga dos Campeões da Ásia.

Após levantar o troféu do Campeonato Sul-Coreano e da Copa da Coreia, o camisa 9 sonha com o título continental e acredita no potencial da equipe para a conquista de mais uma taça na temporada.

- Esses dois títulos conquistados nos dão confiança para sonharmos com a Champions. É uma competição disputada, com grandes times e jogadores, mas sabemos do nosso potencial e vamos com tudo para buscar essa tríplice coroa - disse Gustagol.

Com dez gols marcados com a camisa do Jeonbuk, Gustagol foi o responsável por balançar as redes do Shanghai SIPG, da China, no último domingo, no retorno da Liga dos Campeões.

- Fico feliz de ter feito o gol, mas infelizmente acabamos perdendo o confronto. Hora de trabalhar e corrigir os erros para a próxima batalha - disse o camisa 9.