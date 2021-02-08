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Após conquista do Mirassol, Igor Henrique comemora segundo título nacional na carreira

Campeão da Série B em 2014, volante celebra conquista da Série D pelo Mirassol...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 17:57

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 17:57

Crédito: Mirassol foi campeão da Série D (Léo Roveroni/ Agência Mirassol
O Mirassol sagrou-se campeão da Série D de 2020 após vencer novamente a equipe do Floresta-CE pelo placar de 1 a 0. A conquista do título foi ainda mais especial para o volante Igor Henrique. O jogador já teve a oportunidade de celebrar um título das principais ligas do Brasil em 2014, quando venceu a Série B jogando pelo Fortaleza. O atleta falou sobre o sentimento.
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- Sensação incrível de poder conquistar mais um título nacional na carreira. Esse troféu coroou uma campanha ótima e um trabalho incrível feito por todos no Mirassol. Assim como eu, vários jogadores vieram para este clube por acreditarem no projeto e esse título só mostra que esse plano do clube é muito sério e real. Que venham mais conquistas pela frente - contou o atleta.
VEJA CLASSIFICAÇÃO E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃODepois da conquista do título, o Mirassol terá alguns dias de folga e depois seguirá na preparação para o início do Campeonato Paulista. O Leão estreia no estadual no dia 28 de fevereiro, fora de casa, contra o São Bento. O Mirassol está no Grupo D junto com as equipes do Guarani, Santos e São Caetano. Igor também comentou sobre a expectativa para o Paulistão.
- Agora é tirar uns dias para comemorar. Não é nada fácil vencer uma competição como a Série D. Mas logo já temos que virar a chave visando a preparação para o Campeonato Paulista, que sabemos que é uma grande vitrine do futebol nacional. Acredito muito que podemos surpreender ainda mais nesta competição - revelou.

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