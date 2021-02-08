Após conquista do Mirassol, Igor Henrique comemora segundo título nacional na carreira

Crédito: Mirassol foi campeão da Série D (Léo Roveroni/ Agência Mirassol

O Mirassol sagrou-se campeão da Série D de 2020 após vencer novamente a equipe do Floresta-CE pelo placar de 1 a 0. A conquista do título foi ainda mais especial para o volante Igor Henrique. O jogador já teve a oportunidade de celebrar um título das principais ligas do Brasil em 2014, quando venceu a Série B jogando pelo Fortaleza. O atleta falou sobre o sentimento.

Brenner entrou na lista: Veja as vendas mais caras da história do São Paulo

- Sensação incrível de poder conquistar mais um título nacional na carreira. Esse troféu coroou uma campanha ótima e um trabalho incrível feito por todos no Mirassol. Assim como eu, vários jogadores vieram para este clube por acreditarem no projeto e esse título só mostra que esse plano do clube é muito sério e real. Que venham mais conquistas pela frente - contou o atleta.

VEJA CLASSIFICAÇÃO E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃODepois da conquista do título, o Mirassol terá alguns dias de folga e depois seguirá na preparação para o início do Campeonato Paulista. O Leão estreia no estadual no dia 28 de fevereiro, fora de casa, contra o São Bento. O Mirassol está no Grupo D junto com as equipes do Guarani, Santos e São Caetano. Igor também comentou sobre a expectativa para o Paulistão.