Após conquista do 4º título consecutivo, presidente do Fortaleza afirma: “Agora é pensar no pentacampeonato”

Na noite deste domingo (24), o Fortaleza confirmou todo o seu favoritismo e venceu com autoridade o 4º título consecutivo do Campeonato Cearense ao vencer o Caucaia por inapeláveis 4 a 0.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApós o jogo, em entrevista ao “O Povo”, Marcelo Paz, presidente do Leão do Pici, disse que o clube vai seguir focado trabalho para disputa das competições deste ano. No entanto, em 2023, o Tricolor vai buscar o pentacampeonato do estadual cearense.