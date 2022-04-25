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Após conquista do 4º título consecutivo, presidente do Fortaleza afirma: “Agora é pensar no pentacampeonato”

A 4ª conquista consecutiva do Fortaleza veio após vitória pelo placar de 4 a 0 contra o Caucaia...

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 21:51

LanceNet

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Publicado em 

24 abr 2022 às 21:51
Na noite deste domingo (24), o Fortaleza confirmou todo o seu favoritismo e venceu com autoridade o 4º título consecutivo do Campeonato Cearense ao vencer o Caucaia por inapeláveis 4 a 0.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApós o jogo, em entrevista ao “O Povo”, Marcelo Paz, presidente do Leão do Pici, disse que o clube vai seguir focado trabalho para disputa das competições deste ano. No entanto, em 2023, o Tricolor vai buscar o pentacampeonato do estadual cearense.
“O trabalho continua, agora é pensar no pentacampeonato. A gente tem que seguir o trabalho para esse ano. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Brasileiro, e ano que vem a gente pensa em buscar o pentacampeonato, que a gente sabe que é muito importante”, afirmou Paz.
Crédito: Foto:InstagramMarceloPaz

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