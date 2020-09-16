Após confusão contra PSG, Marseille enfrenta o Saint-Étienne no Francês

Crédito: Olympique de Marseille vive grande fase no início do Campeonato Francês (FRANCK FIFE / AFP

Após conquistar grande vitória contra o Paris Saint-Germain fora de casa, o Olympique de Marseille recebe o Saint-Étienne pela 3ª rodada do Campeonato Francês nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília). O time de André Villas-Boas não poderá contar com Benedetto e Amavi, expulsos no último duelo, mas quer a vitória para conseguir entrar no G-3.

O técnico português admitiu a possibilidade de mudança de sistema de jogo para o duelo contra o 4º colocado por conta das ausências e ressaltou a importância da bola parada. Já Rongier, meio-campista, comentou sobre as expectativas deste início de torneio.

- Temos duas vitórias fora. Somos um time competidor, tentamos vencer todos os jogos. Se pudermos ser campeões esse ano, seremos, mas estamos apenas com dois jogos de vantagem (para o PSG). O Saint-Étienne é difícil de jogar, tem muitos bons jogadores.

Os dois representantes da equipe também responderam questões referentes a acusação de racismo de Neymar contra Álvaro González. Tanto o comandante quanto o companheiro de time demonstraram apoio ao espanhol e disseram que o zagueiro não ofendeu o atacante brasileiro com injúrias raciais.