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futebol

Após confusão contra PSG, Marseille enfrenta o Saint-Étienne no Francês

Equipe dirigida por André Villas-Boas não irá contar com Benedetto e Amavi, expulsos no último jogo, e esteve no foco por conta de acusações de racismo feitas por Neymar...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 12:27

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 12:27
Crédito: Olympique de Marseille vive grande fase no início do Campeonato Francês (FRANCK FIFE / AFP
Após conquistar grande vitória contra o Paris Saint-Germain fora de casa, o Olympique de Marseille recebe o Saint-Étienne pela 3ª rodada do Campeonato Francês nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília). O time de André Villas-Boas não poderá contar com Benedetto e Amavi, expulsos no último duelo, mas quer a vitória para conseguir entrar no G-3.
O técnico português admitiu a possibilidade de mudança de sistema de jogo para o duelo contra o 4º colocado por conta das ausências e ressaltou a importância da bola parada. Já Rongier, meio-campista, comentou sobre as expectativas deste início de torneio.
- Temos duas vitórias fora. Somos um time competidor, tentamos vencer todos os jogos. Se pudermos ser campeões esse ano, seremos, mas estamos apenas com dois jogos de vantagem (para o PSG). O Saint-Étienne é difícil de jogar, tem muitos bons jogadores.
Os dois representantes da equipe também responderam questões referentes a acusação de racismo de Neymar contra Álvaro González. Tanto o comandante quanto o companheiro de time demonstraram apoio ao espanhol e disseram que o zagueiro não ofendeu o atacante brasileiro com injúrias raciais.
Pelo outro lado, o clube visitante vive ótima fase com duas vitórias em dois jogos, quatro gols marcados e nenhum sofrido, mas enfrenta um dos melhores elencos do país. O Saint-Étienne busca permanecer em posição na tabela que dê vaga para competições europeias e o encontro promete ser pegado.

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