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futebol

Após completar cinquenta jogos no Cuiabá, João Carlos comemora evolução do Dourado na Série A

Goleiro vem construindo sua história no clube mato-grossense, agora na elite...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 20:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2021 às 20:18
Crédito: Divulgação/Cuiabá
Um dos principais destaques do Cuiabá, o goleiro João Carlos chegou ao jogo de número cinquenta no clube no triunfo por 2 a 1 sobre o Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira. Feliz com essa importante marca, o arqueiro falou sobre esse momento.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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- Eu fico muito feliz por ter chegado a uma marca tão importante e em um clube grande como o Cuiabá. É uma história que tem sido construída com muito trabalho e dedicação sempre. Espero não só ficar nesse número. Vou lutar para alcançar cem, duzentos jogos com a camisa do clube - afirmou.
Segundo o atleta, o elenco está muito motivado para esse segundo semestre.
- Estamos motivados e sabemos do nosso potencial. O grupo vai crescer ainda mais nestas próximas semanas. Estamos trabalhando muito para que esse segundo semestre seja de importantes resultados para o clube.
O Cuiabá volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h, para enfrentar o Corinthians, dentro de casa, pela 13ª rodada do Brasileirão-2021.

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