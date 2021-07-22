Após completar cinquenta jogos no Cuiabá, João Carlos comemora evolução do Dourado na Série A

Crédito: Divulgação/Cuiabá

Um dos principais destaques do Cuiabá, o goleiro João Carlos chegou ao jogo de número cinquenta no clube no triunfo por 2 a 1 sobre o Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira. Feliz com essa importante marca, o arqueiro falou sobre esse momento.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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- Eu fico muito feliz por ter chegado a uma marca tão importante e em um clube grande como o Cuiabá. É uma história que tem sido construída com muito trabalho e dedicação sempre. Espero não só ficar nesse número. Vou lutar para alcançar cem, duzentos jogos com a camisa do clube - afirmou.

Segundo o atleta, o elenco está muito motivado para esse segundo semestre.

- Estamos motivados e sabemos do nosso potencial. O grupo vai crescer ainda mais nestas próximas semanas. Estamos trabalhando muito para que esse segundo semestre seja de importantes resultados para o clube.