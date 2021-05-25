Após completar 400 jogos pelo Corinthians, Fagner brinca sobre alcançar Cássio: 'Nunca sai do time'

Depois de ficar em isolamento por ter testado positivo para Covid-19, Fagner está liberado para escrever ainda mais seu nome na história do Corinthians. Antes de ficar afastado, ele completou 400 jogos com a camisa alvinegra, marca que ele celebra e quer aumentar o quanto puder, mas sabe que alcançar seu amigo Cássio, um Top 8 no ranking de partidas, será uma tarefa difícil.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

GALERIA> Veja os técnicos atuais dos 20 clubes que estarão no Brasileirão

Em entrevista para a TV oficial do Timão, o lateral-direito falou da sensação de atingir tamanho feito contra a Inter de Limeira, nas quartas de final do Paulistão, jogo em marcou um dos gols da goleada por 4 a 1, na Neo Química Arena. Para ele, o próximo passo é ir em busca de outra marca "redonda".

- A sensação é única, você poder atingir uma marca como essa em um clube como Corinthians. Só tenho que agradecer por ter vivenciado tudo isso. Foi tão especial, além da marca, fazer gol e ganhar, tudo isso para acrescentar aquele dia de uma maneira especial. Agora é ir em busca dos 450 - afirmou.Ao lado de Cássio, Fagner está no Top 20 dos jogadores que mais atuaram pelo Corinthians na história. Enquanto o lateral (19º) acabou de completar 400 partidas, o goleiro (8º) já está nos 524 jogos. O camisa 23 sabe que e difícil alcançar o amigo e brincou sobre o "Gigante" nunca sair da equipe. De acordo com o ala, os objetivos precisam ser tratados passo a passo e com prazer.