Após completar 200 jogos no Coritiba, Willian Farias projeta novos recordes com o Coxa

Crédito: Divulgação / Coritiba

No empate por 1 a 1 contra o CRB, na terça-feira (26), O volante Willian Farias, do Coritiba, completou duzentos jogos com a camisa do clube que o revelou. Número importante em sua trajetória profissional, Farias é um dos principais responsáveis pela campanha, até aqui, vitoriosa do alviverde na Série B - a equipe lidera a disputa e está próxima ao acesso.Jogo decisivo entre Fla e Galo! Veja outras “finais antecipadas” do Brasileirão

Feliz com a marca, o jogador falou sobre a emoção de chegar a esse número com a camisa do clube.

- Hoje em dia vemos muito pouco isso: o jogador completar marcas como essas em um clube. Chegar ao jogo de número duzentos com a camisa do Coritiba é algo que me deixa feliz, motivado e com uma responsabilidade ainda maior. Não quero só chegar aos duzentos: espero passar dos trezentos, quatrocentos jogos com a camisa do clube - falou.

De acordo com Farias, além dessa marca importante, um outro objetivo ele quer chegar: colocar o Coxa na Série A do Campeonato Brasileiro.

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