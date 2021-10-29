Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após completar 200 jogos no Coritiba, Willian Farias projeta novos recordes com o Coxa
futebol

Após completar 200 jogos no Coritiba, Willian Farias projeta novos recordes com o Coxa

Volante já defendeu Vitória, Cruzeiro, Sport e São Paulo, e agora chegou a expressiva marca com o clube que o revelou...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 19:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2021 às 19:22
Crédito: Divulgação / Coritiba
No empate por 1 a 1 contra o CRB, na terça-feira (26), O volante Willian Farias, do Coritiba, completou duzentos jogos com a camisa do clube que o revelou. Número importante em sua trajetória profissional, Farias é um dos principais responsáveis pela campanha, até aqui, vitoriosa do alviverde na Série B - a equipe lidera a disputa e está próxima ao acesso.Jogo decisivo entre Fla e Galo! Veja outras “finais antecipadas” do Brasileirão
Feliz com a marca, o jogador falou sobre a emoção de chegar a esse número com a camisa do clube.
- Hoje em dia vemos muito pouco isso: o jogador completar marcas como essas em um clube. Chegar ao jogo de número duzentos com a camisa do Coritiba é algo que me deixa feliz, motivado e com uma responsabilidade ainda maior. Não quero só chegar aos duzentos: espero passar dos trezentos, quatrocentos jogos com a camisa do clube - falou.
De acordo com Farias, além dessa marca importante, um outro objetivo ele quer chegar: colocar o Coxa na Série A do Campeonato Brasileiro.
CORITIBA VAI SER CAMPEÃO DA SÉRIE B? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS
- Sem dúvida, meu maior desejo é ajudar a colocar o clube novamente na primeira divisão novamente, que é o seu lugar. Um clube do tamanho do Coritiba não pode estar fora da Série A. Vou trabalhar muito para que isso seja possível - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados