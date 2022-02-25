Após começo no Bandeirante de Birigui, Vitor Manarin terá jogo duro contra o Olímpia

Após estrear com empate pelo Bandeirante de Birigui, na série A3 do Campeonato Paulista, Vitor Manarin, camisa 9 do Bandeirante de Birigui, concedeu entrevista e comentou sobre sua carreira, sua estreia e seu novo time.'Foi algo diferente e repentino, mas quem se prepara está sempre disponível para mostrar o melhor do seu futebol. Eu pude ajudar a minha equipe na estreia e conquistamos 1 ponto muito importante para a sequência do campeonato', comentou o jogador.

O camisa 9 do elenco deu sua declaração sobre o quê os adeptos podem aguardar dele com a camisa do clube: 'O torcedor pode esperar por um time motivado, e que sabe da grande importância dos 3 pontos dentro de casa. Nunca faltará entrega, estamos focados em nossos objetivos. No momento, o primeiro é, com certeza, a classificação entre os 8 primeiros colocados'. O jogador ainda finalizou dizendo que a expectativa é alta para o jogo contra o Olímpia, o atleta declarou estar 'motivado ao máximo' e 'focado em busca dos três pontos'.