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  • Após cobrança de pênalti à la Alexandre Pato, Guardiola comenta: 'Agüero é que decide como bate'
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Após cobrança de pênalti à la Alexandre Pato, Guardiola comenta: 'Agüero é que decide como bate'

Treinador do Manchester City comentou cavadinha perdida por Agüero que poderia dar o título inglês ao time dos Citzens...

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 16:46

LanceNet

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Publicado em 

08 mai 2021 às 16:46
Crédito: SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
A vitória do Chelsea por 2 a 1 sobre o Manchester City impediu o título antecipado da equipe dos Citzens. A virada dos Blues saiu na segunda etapa mas, ainda no primeiro tempo, Agüero perdeu um pênalti após bater de cavadinha, e Guardiola discutiu a cobrança.
Veja a tabela do Inglês- Foi um jogo equilibrado, jogámos bem. Mas perdemos uma chance no último minuto da primeira parte com aquela penalidade falhada. Devíamos ter marcado essa. Agüero é que decide como bate, quem chuta os pênaltis é que decide. Ele decidiu marcar assim, não tenho nada a acrescentar - disse Guardiola.
O treinador espanhol do Manchester City aproveitou para criticar a arbitragem e comentar o confronto entre a sua equipe e o Chelsea na final da Champions League.
- Para mim é pênalti, apenas isso. Já na TV e é. Vamos tentar marcar na próxima. Daqui a 21 dias voltamos a encontrar-nos na final da Champions, esperamos aprender com este jogo e acumular o que nos falta para sermos campeões - concluiu.
Manchester City e Chelsea se enfrentam no dia 29 de maio, às 16h (de Brasília), pela final da Champions League.

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