Após cobrança de pênalti à la Alexandre Pato, Guardiola comenta: 'Agüero é que decide como bate'

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A vitória do Chelsea por 2 a 1 sobre o Manchester City impediu o título antecipado da equipe dos Citzens. A virada dos Blues saiu na segunda etapa mas, ainda no primeiro tempo, Agüero perdeu um pênalti após bater de cavadinha, e Guardiola discutiu a cobrança.

Veja a tabela do Inglês- Foi um jogo equilibrado, jogámos bem. Mas perdemos uma chance no último minuto da primeira parte com aquela penalidade falhada. Devíamos ter marcado essa. Agüero é que decide como bate, quem chuta os pênaltis é que decide. Ele decidiu marcar assim, não tenho nada a acrescentar - disse Guardiola.

O treinador espanhol do Manchester City aproveitou para criticar a arbitragem e comentar o confronto entre a sua equipe e o Chelsea na final da Champions League.

- Para mim é pênalti, apenas isso. Já na TV e é. Vamos tentar marcar na próxima. Daqui a 21 dias voltamos a encontrar-nos na final da Champions, esperamos aprender com este jogo e acumular o que nos falta para sermos campeões - concluiu.